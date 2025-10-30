Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm tại Hàn Quốc vào lúc 9h ngày 30/10 (giờ Việt Nam) nhằm tìm lối thoát cho căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, đồng thời là hoạt động khép lại chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra tại Căn cứ Không quân Gimhae của Không quân Hàn Quốc ở thành phố cảng Busan (miền Nam Hàn Quốc). Theo truyền thông Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau không lâu sau khi bước xuống từ máy bay.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng trong bối cảnh cả hai nước đều sẵn sàng cứng rắn trong các lĩnh vực cạnh tranh kinh tế và địa chính trị, nhiều người thắc mắc liệu sự hòa hoãn thương mại này có thể kéo dài bao lâu.

Căng thẳng thương mại đã bùng phát trở lại trong tháng này sau khi Bắc Kinh đề xuất mở rộng đáng kể các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm - một lĩnh vực mà Trung Quốc đang thống trị.

Ông Trump tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách áp thêm 100% thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, và các biện pháp khác, bao gồm cả việc hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc các mặt hàng được sản xuất bằng phần mềm của Mỹ - những động thái có thể làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu.

Sau cuộc thảo luận cuối tuần giữa các nhà đàm phán thương mại hàng đầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ​​Bắc Kinh có thể sẽ trì hoãn việc kiểm soát đất hiếm trong một năm, và khôi phục các thương vụ mua đậu nành của Mỹ, vốn rất quan trọng đối với nông dân Mỹ, như một phần của "khuôn khổ quan trọng" sẽ được các nhà lãnh đạo nhất trí.

Trước cuộc hội đàm, Trung Quốc đã mua lô hàng đậu nành đầu tiên của Mỹ sau nhiều tháng, Reuters đưa tin hôm 29/10.

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (màu trắng) tại sân bay Busan. (Ảnh: Reuters)

Trực thăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Nhà Trắng bày tỏ hy vọng, rằng cuộc hội đàm hôm nay sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong số nhiều cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình trong năm tới, bao gồm cả chuyến thăm của các nhà lãnh đạo đến nước còn lại, cho thấy quá trình đàm phán sẽ kéo dài.

Nhưng ông Trump muốn có một số tiến triển nhanh chóng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được các doanh nghiệp trên toàn thế giới theo dõi chặt chẽ.

Hôm 29/10, Tổng thống Trump cho biết ông dự kiến ​​sẽ giảm thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy cam kết của Bắc Kinh trong việc hạn chế xuất khẩu fentanyl.

Ông Trump cũng có thể ký thỏa thuận cuối cùng với ông Tập Cận Bình về TikTok, ứng dụng mạng xã hội đang phải đối mặt với lệnh cấm của Mỹ, trừ khi các chủ sở hữu Trung Quốc thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ.

Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để đạt được "kết quả tích cực", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun cho biết.

Các thỏa thuận trước đó, vốn đã giúp giảm mạnh thuế quan đối ứng của Mỹ và Trung Quốc, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 10/11.

Bộ trưởng Bessent cho biết Trung Quốc đã đồng ý giúp hạn chế dòng chảy fentanyl, nhưng không tiết lộ liệu Mỹ có đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào để đổi lại hay không.

Trước cuộc gặp với ông Tập Cận Bình, ông Trump đã ký các hiệp định với Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á về đất hiếm, nhằm làm suy yếu đòn bẩy của Trung Quốc đối với loại khoáng sản này.