Thế giới

Google News

Siêu bão Melissa đổ bộ Cuba với sức gió gần 200 km/h

Minh Hạnh

TPO - Bão Melissa đã đổ bộ Cuba vào sáng sớm 29/10, vài giờ sau khi “càn quét” qua nước láng giềng Jamaica và được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ quốc đảo Caribe này.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) cho biết, bão Melissa đã đổ bộ bờ biển đông nam Cuba với sức gió mạnh nhất lên tới 195 km/h.

Khoảng 735.000 người đã được sơ tán khỏi nhà ở miền đông Cuba khi cơn bão tiến gần. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 28/10 cảnh báo cơn bão sẽ gây ra "thiệt hại đáng kể", và kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán.

24w7s72terit5mhisrphdyblsy.jpg
xtmdkfujpjlzzcf4hz4k7kq3di.jpg
Mưa lớn ở Santiago de Cuba do bão Melissa. (Ảnh: Reuters)
rn3g75apwzop5guvviip63mima.jpg
Sóng lớn ở vùng ven biển Cuba. (Ảnh: Reuters)
rig7wdqgwzl6tkx7c2ddaide74.jpg
6jmtifd5vrjbdmwahdjrloeeby.jpg
Người dân bảo vệ tài sản, vật nuôi trước bão Melissa. (Ảnh: Reuters)

Sức gió của Melissa đã yếu đi khi cơn bão quét qua vùng núi Jamaica. Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất ba người đã tử vong ở Jamaica trong quá trình chuẩn bị ứng phó bão, và một điều phối viên đã được đưa đi cấp cứu. Cuối ngày 28/10, nhiều khu vực ở Jamaica vẫn bị cô lập.

Ở tây nam Jamaica, một quan chức cho biết giáo xứ St. Elizabeth đã bị "ngập trong nước", với hơn 500.000 cư dân không có điện.

"Các báo cáo mà chúng tôi nhận được cho đến nay bao gồm thiệt hại cho các bệnh viện, nhà ở và bất động sản thương mại, cũng như thiệt hại cho cơ sở hạ tầng đường bộ", Thủ tướng Jamaica Andrew Holness phát biểu trên CNN sau khi cơn bão đi qua.

Tại Bahamas, quốc gia tiếp theo sau Cuba trên đường đi của bão Melissa về phía đông bắc, chính phủ đã ra lệnh sơ tán cư dân ở các khu vực phía nam.

Xa hơn về phía đông, hòn đảo chung giữa Haiti và Cộng hòa Dominica đã phải hứng chịu nhiều ngày mưa như trút nước khiến ít nhất bốn người tử vong.

Theo các nhà khí tượng học tại AccuWeather, Melissa được xếp hạng là cơn bão mạnh thứ ba được quan sát thấy ở vùng Caribe sau cơn bão Wilma năm 2005 và cơn bão Gilbert năm 1988.

Minh Hạnh
Reuters
#bão Melissa #Cuba #vùng Caribe #Jamaica

