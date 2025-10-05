Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Trung Quốc nâng mức cảnh báo, sơ tán 150.000 người trước khi bão Matmo đổ bộ

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo và ứng phó khẩn cấp đối với bão Matmo khi cơn bão tiếp tục mạnh lên và hướng về bờ biển phía Nam của nước này.

Tối 4/10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với bão Matmo từ màu cam lên màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp.

Theo trạm khí tượng tỉnh Hải Nam, vào lúc 18h ngày 4/10, tâm bão Matmo nằm trên Biển Đông, cách thành phố Văn Xương khoảng 400 km về phía đông nam, với sức gió vùng gần tâm bão lên tới 126 km/h.

Bão dự kiến ​​di chuyển về phía tây bắc với tốc độ từ 25 đến 30 km/h, mạnh dần lên và có khả năng đổ bộ Trung Quốc vào trưa 5/10, với sức gió mạnh nhất từ ​​151 đến 172 km/h.

Bộ Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Quốc gia đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão tại Quảng Đông và Hải Nam lên Cấp độ III, duy trì mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt ở Quảng Tây là Cấp độ IV. Chính quyền Hải Nam đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên Cấp độ I - mức cảnh báo cao nhất - lúc 21h ngày 4/10.

Đài khí tượng tỉnh Hải Nam cảnh báo, thành phố Văn Xương, thành phố Hải Khẩu sẽ bị ảnh hưởng từ sáng 5/10.

Hai thành phố Hải Khẩu và Văn Xương đã công bố các biện pháp tạm dừng hoạt động các cơ sở giáo dục, công sở, hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng và các sân bay, đồng thời đóng cửa các khu vực danh lam thắng cảnh.

Cơ quan giao thông vận tải Hải Nam cho biết, tất cả các dịch vụ đường sắt tại tỉnh này sẽ bị tạm dừng vào ngày 5/10. Mạng lưới đường sắt cao tốc của đảo dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6/10.

Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Hải Khẩu sẽ bị hủy từ 23h ngày 4/10, và dự kiến ​​sẽ dần hoạt động trở lại từ 20h ngày 5/10. Sân bay Tam Á hiện đang hoạt động bình thường, mặc dù có thể xảy ra tình trạng chậm trễ các chuyến bay do ảnh hưởng của bão.

Bão Matmo dự kiến ​​sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến phía bắc đảo Hải Nam từ đêm 4/10 đến ngày 5/10.

Tại thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), tất cả 25 điểm du lịch hạng A và 3 bãi tắm đã bị đóng cửa để đảm bảo an toàn cho du khách. Thành phố cũng đã hủy hơn 200 hoạt động giải trí và thể thao.

Tỉnh Quảng Đông cũng đã sơ tán 151.000 người, theo hãng thông tấn chính thức The Paper. Ma Cao, nơi không nằm trên đường đi trực tiếp của cơn bão, cho biết các lớp học sẽ không được tổ chức do điều kiện thời tiết.

Minh Hạnh
AP, Trung Hoa Nhật Báo
#bão Matmo #Trung Quốc #Quảng Đông #đổ bộ

