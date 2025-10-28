Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Ukraine sẵn sàng đàm phán hòa bình, nhưng sẽ không rút quân trước theo yêu cầu của Mátxcơva, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định.

2tqym5vfbvlqfdat6o64i226xm.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn ngày 28/10, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông hoan nghênh việc tổ chức các cuộc đàm phán ở bất cứ đâu, bao gồm cả ở Hungary, bất chấp những nghi ngại về một số lập trường của Thủ tướng Viktor Orban.

“Nếu có thể mang lại kết quả, thì hãy để các cuộc đàm phán diễn ra ở bất cứ đâu. Điều đó gần như không quan trọng, tất nhiên là không phải ở Nga và Belarus”.

Kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest (Hungary) trong tháng này giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị hoãn lại sau khi Mátxcơva kiên quyết giữ nguyên các yêu cầu cho lệnh ngừng bắn.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp cận ngoại giao từ vị thế hiện tại. Chúng tôi sẽ không lùi bước, và không rút khỏi bất kỳ phần nào của lãnh thổ. Kết quả quan trọng là phía Mỹ cuối cùng đã đưa ra thông điệp này”, ông Zelensky nói, ám chỉ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ lời kêu gọi của Ukraine về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trên các đường ranh giới hiện tại.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các nghị sĩ Mỹ thông qua các hạn chế cứng rắn hơn đối với Nga sau khi ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Mátxcơva.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ cần nguồn tài chính ổn định từ các đồng minh châu Âu trong hai hoặc ba năm nữa.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #đàm phán hòa bình #Belarus

