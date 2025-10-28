Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản ký thỏa thuận đất hiếm và khoáng sản

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 28/10 đã ký một thỏa thuận khung nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng và đất hiếm thông qua khai thác và chế biến, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Mỹ Trump, khi cả hai nước đang tìm cách củng cố chuỗi cung ứng đất hiếm.

Tuyên bố cho biết, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch hợp tác thông qua việc sử dụng những công cụ chính sách kinh tế và đầu tư, để đẩy nhanh việc phát triển các thị trường đa dạng, công bằng cho khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Hai nước cũng đồng ý hợp lý hóa và bãi bỏ quy định về thời hạn, quy trình cấp phép đối với đất hiếm, cũng như xử lý các chính sách phi thị trường và hoạt động thương mại không công bằng.

Cả hai nước sẽ xem xét một thỏa thuận dự trữ bổ sung cho nhau và sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế khác để đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ký thỏa thuận đất hiếm. (Ảnh: Reuters)

Bầu không khí thân thiện

Tại cuộc gặp ngày 28/10, Tổng thống Mỹ đã dành lời khen ngợi nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, hoan nghênh cam kết của bà về việc đẩy nhanh việc tăng cường quân sự.

Bà Takaichi - một đồng minh thân cận của cố lãnh đạo Nhật Bản Shinzo Abe, bạn thân và cũng là đối tác chơi golf của ông Trump - cũng cho biết sẽ đề cử Tổng thống Mỹ cho Giải Nobel Hòa bình.

"Đó là một cái bắt tay rất chặt", ông Trump nói khi chụp ảnh cùng bà Takaichi tại Cung điện Akasaka ở trung tâm thành phố Tokyo. "Theo như những gì tôi biết, bà sẽ là một trong những thủ tướng vĩ đại. Tôi cũng muốn chúc mừng bà vì đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên. Đây là một sự kiện trọng đại".

Cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Nhật Bản tại Tokyo, ngày 28/10. (Ảnh: Reuters)

Bà Takaichi tặng ông Trump một cây gậy gạt bóng golf của ông Abe, một túi chơi golf có chữ ký của nhà vô địch người Nhật Bản Hideki Matsuyama và một quả bóng golf dát vàng, theo những bức ảnh được trợ lý của ông Trump đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông Trump và bà Takaichi sau đó sẽ đến thăm căn cứ hải quân Mỹ ở Yokosuka gần Tokyo, nơi có tàu sân bay USS George Washington, một phần trong sự hiện diện mạnh mẽ của quân đội Mỹ trong khu vực.

Ông Trump cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Tokyo, trước khi lên đường đến Hàn Quốc vào ngày 29/10.