Quân đội Nga - Ukraine giằng co quyết liệt ở 'chảo lửa' Pokrovsk

TPO - Ukraine đang gấp rút củng cố các vị trí tại thành phố chiến lược Pokrovsk ở Donetsk, khi các nhóm quân Nga xâm nhập thành phố bị bao vây này, chính quyền Kiev cho biết.

(Ảnh: Reuters)

Đơn vị Phản ứng Nhanh số 7 thuộc lực lượng Không quân Ukraine xác nhận, các vị trí trong thành phố đã được củng cố những ngày gần đây khi giao tranh trong đô thị vẫn tiếp diễn.

“Nhóm quân Nga đã tiến vào thành phố và đang có ý định tiến xa hơn về phía bắc”, đơn vị Ukraine cho biết trong một bài đăng trên Facebook. “Bằng cách này, quân đội Nga muốn phân tán lực lượng phòng thủ của chúng ta và phong tỏa các hành lang hậu cần trên bộ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/10 cho biết, Nga đang tập trung lực lượng tấn công chính vào Pokrovsk.

"Giao tranh đang diễn ra quyết liệt trong thành phố và trên các tuyến đường lân cận. Công tác hậu cần đang gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục loại bỏ lực lượng Nga", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/10 cho biết, các nhóm tấn công của họ đang cố gắng tiến gần nhà ga xe lửa trong thành phố.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk - một phần quan trọng trong tuyến phòng thủ của Kiev - suốt nhiều tháng, coi đây là một điểm then chốt cho nỗ lực kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk.

Trong tuần qua, bản đồ nguồn mở Deep State của Ukraine đã mở rộng vùng xám về phía tây nam Pokrovsk, cho thấy khoảng một phần năm diện tích phía tây và phía nam của thành phố là khu vực tranh chấp.

Nga hiện đang kiểm soát khoảng 75% diện tích Donetsk. Còn khoảng 6.600 km2 vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.