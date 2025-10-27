Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 27/10, khi được hỏi liệu ông có coi vụ thử của Nga là một lời đe dọa hay không, Tổng thống Trump nói: “Họ không đùa giỡn với chúng tôi. Chúng tôi cũng không đùa giỡn với họ. Chúng tôi thử nghiệm tên lửa liên tục”.

Trước đó, ngày 26/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Burevestnik - tên lửa hành trình sử dụng năng lượng hạt nhân có tầm bắn gần như không giới hạn - đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm quan trọng.

Theo Tổng thống Trump, việc Nga thông báo về tên lửa mới ở thời điểm hiện tại là không phù hợp. “Cuộc xung đột lẽ ra chỉ kéo dài một tuần, giờ sắp bước sang năm thứ tư. Đó là điều mà Nga nên giải quyết, thay vì thử nghiệm tên lửa”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Trump, Điện Kremlin cho biết Nga sẽ hành động theo lợi ích quốc gia của mình, nhưng không thấy lý do gì để vụ thử này làm gia tăng căng thẳng với Nhà Trắng.

“Mặc dù chúng tôi rất cởi mở trong việc thiết lập đối thoại với Mỹ, nhưng trước hết, Nga và Tổng thống Putin vẫn luôn hướng đến lợi ích quốc gia của chúng tôi”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. “Đó là những gì đã, đang và sẽ diễn ra”.

Điện Kremlin cho biết, Nga đang đảm bảo an ninh của mình bằng cách phát triển vũ khí mới. “Vụ thử này sẽ không thể gây nên căng thẳng cho quan hệ giữa Mátxcơva và Washington”, ông Peskov nói.