Tổng thống Mỹ tuyên bố đạt đột phá thương mại với Hàn Quốc

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thống nhất về các chi tiết của thỏa thuận thương mại giữa hai nước trong cuộc gặp ngày 29/10. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự lạc quan về cuộc hội đàm sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap)

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận, gần như đã hoàn tất nó", ông Trump phát biểu tại tiệc đón do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì.

Hai quốc gia đồng minh đã công bố một thỏa thuận vào cuối tháng 7, theo đó Hàn Quốc sẽ tránh được mức thuế quan cao bằng cách đồng ý đầu tư lên tới 350 tỷ đô la vào Mỹ.

Trong cuộc gặp ngày 29/10, ông Trump và ông Lee đã nhất trí rằng Seoul có thể chia quỹ đầu tư 350 tỷ đô la đã hứa thành 200 tỷ đô la tiền mặt thanh toán theo từng đợt, mỗi đợt 20 tỷ đô la. 150 tỷ đô la còn lại sẽ được chi cho các khoản đầu tư vào ngành đóng tàu - lĩnh vực mà Hàn Quốc đã hứa sẽ giúp ông Trump khôi phục.

Trợ lý của ông Lee - Kim Yong-beom - cho biết, một bản thông tin chi tiết về các thỏa thuận giữa Hàn Quốc với Mỹ về an ninh và thương mại sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Thỏa thuận này cần được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.

Sau Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc trong cuộc hội đàm ngày 30/10 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố cảng Busan.

Thời gian bắt đầu cuộc hội đàm chưa được công bố, nhưng Tổng thống Trump nói trước đó rằng ông dự kiến ​​cuộc họp sẽ kéo dài tối đa 4 giờ.

Tờ Wall Street Journal cho biết, Mỹ có thể giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy cam kết từ Bắc Kinh về việc hạn chế xuất khẩu tiền chất fentanyl.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ "tạo động lực mới cho sự phát triển quan hệ Mỹ - Trung Quốc", và Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để đạt được "kết quả tích cực".