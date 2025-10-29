Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Mỹ cho phép dùng nhiên liệu hạt nhân tàu ngầm

Bình Giang

TPO - Hôm nay (29/10), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Hàn Quốc dùng nhiên liệu cho các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

ap25302203099902.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi hai nhà lãnh đạo dự buổi lễ ở Bảo tàng quốc gia Gyeongju, ngày 29/10. (Ảnh: AP)

Hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc hội đàm tại thành phố Gyeongju, miền đông nam Hàn Quốc, nhân dịp ông Trump có chuyến thăm đồng minh châu Á và dự hội nghị cấp cao APEC.

Ông Lee cho biết, Hàn Quốc không định chế tạo tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân, nhưng vì tàu ngầm diesel có khả năng hạn chế khi hoạt động dưới nước, nên nước này gặp khó khăn trong nhiều hoạt động.

Tổng thống Lee cũng đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ Hàn Quốc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cam kết tăng chi tiêu quốc phòng để củng cố năng lực quân sự của quốc gia.

Về vấn đề thương mại, ông Trump cho biết tại hội nghị của các CEO APEC, rằng Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoàn tất thỏa thuận “rất sớm”, dù quá trình đàm phán chi tiết được nói là đang rơi vào bế tắc.

“Tôi tin thỏa thuận với Hàn Quốc sẽ được hoàn tất rất sớm, chỉ trong chốc lát hoặc ngay sau đó”, ông nói.

Theo thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được hồi tháng 7, Hàn Quốc đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ để đổi lấy việc Washington giảm mức thuế từ 25% xuống 15%. Thỏa thuận này chưa có hiệu lực do hai bên chưa thống nhất về nội dung chi tiết của gói đầu tư.

Ông Trump cũng nhắc đến hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đóng tàu.

“Chúng ta là những đối tác thực sự. Thật sự là như vậy, chúng ta gắn bó với nhau. Và chúng ta có một mối quan hệ rất đặc biệt, một sự liên kết đặc biệt. Chúng ta sẽ có một ngành đóng tàu phát triển mạnh mẽ, và chúng tôi đang hợp tác với Hàn Quốc để làm điều đó”, ông nói.

Bình Giang
Yonhap
#Hàn Quốc #Tàu ngầm hạt nhân #Tổng thống Trump #Donald Trump

