Người lính

Google News

Tổng thống Donald Trump chỉ thị Mỹ tiếp tục thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau hơn 30 năm tạm dừng

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân "trên cơ sở bình đẳng", viện dẫn các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác.

v5a5xramgblw7pmuwryobrv4iu.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Vì sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân, tôi ghét phải làm điều này, nhưng không có sự lựa chọn nào khác. Do các quốc gia khác đang thử nghiệm các chương trình, nên tôi đã ra chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác, Nga đứng thứ hai và Trung Quốc đứng thứ ba.

Nhưng theo ước tính gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ có 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga có 5.459 đầu đạn, và Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035.

Mỹ đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 2 và phóng bốn tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.

Vụ thử hạt nhân gần đây nhất của Mỹ, mang mật danh "Divider", được thực hiện vào ngày 23/9/1992 tại Khu An ninh Quốc gia Nevada. Sau đó, Tổng thống Mỹ George H.W. Bush áp đặt lệnh tạm dừng thử nghiệm đơn phương.

Năm 1996, Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện đã được ký kết bởi Tổng thống khi đó là ông Bill Clinton.

Minh Hạnh
CNBC, RT
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #vũ khí hạt nhân #tên lửa

