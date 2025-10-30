Tổng thống Mỹ Trump đồng ý để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận cho Hàn Quốc đóng một tàu ngầm hạt nhân, đưa Seoul vào nhóm nhỏ các quốc gia sở hữu loại tàu ngầm này. Con tàu sẽ được đóng tại xưởng của Mỹ, nơi các công ty Hàn Quốc đang đầu tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí trên chuyên cơ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cũng cho biết Seoul đồng ý mua một lượng lớn dầu khí của Mỹ. Hai bên đã hoàn thiện các chi tiết của thỏa thuận thương mại tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Hàn Quốc ngày 29/10.

"Tôi đã cho phép họ đóng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì loại tàu ngầm chạy bằng diesel lỗi thời và kém linh hoạt hơn nhiều mà họ đang có hiện nay", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 29/10.

Bộ Công nghiệp Hàn Quốc cho biết họ chưa bàn bạc chi tiết về việc đóng tàu ngầm ở Philadelphia. Dù Hàn Quốc có ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến, nhưng ông Trump không nêu rõ công nghệ động cơ đẩy cho tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vốn hiện chỉ có một số ít quốc gia sở hữu, sẽ đến từ đâu.

Mỹ đang hợp tác với Úc và Anh trong một dự án để Úc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, bao gồm việc chuyển giao công nghệ từ Mỹ.

Cho đến nay, Mỹ mới chỉ chia sẻ công nghệ đó với Anh vào những năm 1950.

Khi gặp ông Trump hôm qua, Tổng thống ông Lee cho biết việc cho phép Hàn Quốc đóng một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường sẽ giảm đáng kể gánh nặng cho quân đội Mỹ.

Ông cũng đề nghị ông Trump cho phép Hàn Quốc tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, hoặc làm giàu uranium. Theo hiệp ước giữa hai nước, Seoul bị cấm tái chế nếu không có sự đồng ý của Mỹ.

Hàn Quốc hiện sở hữu các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện.