Nga nối lại các chuyến bay quân sự tới căn cứ không quân ở Syria?

Quỳnh Như

TPO - Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, các máy bay quân sự Nga đã xuất hiện trở lại tại khu vực Latakia, Syria - nơi có căn cứ không quân Khmeimim.

Ngày 26/10, một máy bay vận tải Il-62M của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được ghi nhận bay từ Libya đến Latakia rồi quay trở lại Moscow. Ngoài ra, máy bay An-124-100 Ruslan cũng đã thực hiện ba chuyến bay đến sân bay quốc tế Bassel al-Assad kể từ ngày 24/10.

Chuyên trang Agentstvo News đưa tin: "Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin xác nhận Moscow đang nối lại các chuyến bay và hoạt động tại căn cứ Khmeimim".

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

can-cu.jpg
Ảnh vệ tinh căn cứ Khmeimim (Latakia, Syria) hồi tháng 12/2024.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa hôm 15/10 tại Moscow, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Sharaa kể từ khi nhậm chức. Hai bên được cho là đã thảo luận về tương lai các căn cứ quân sự của Nga tại Khmeimim và Tartus - căn cứ hải quân duy nhất của Nga trên Địa Trung Hải.

Căn cứ không quân Khmeimim, nằm ở tỉnh Latakia, tây bắc Syria, được Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng để tiến hành các hoạt động trong khu vực kể từ năm 2015. Địa điểm xây dựng căn cứ ban đầu là một sân bay dân sự, sau đó được chuyển đổi thành cơ sở quân sự theo thỏa thuận giữa Nga và Syria vào tháng 8/2015.

Vào tháng 12/2024, sau khi chính quyền của ông Bashar al-Assad sụp đổ và chính phủ chuyển tiếp được thành lập ở Syria, tương lai về sự hiện diện quân sự của Nga tại quốc gia này vẫn là một dấu hỏi lớn.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Nga #Syria #căn cứ Khmeimim #chuyến bay quân sự #Latakia #hoạt động quân sự Nga

