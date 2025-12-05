Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine phát triển 'lưới bắt UAV' Nga

Quỳnh Như

TPO - Công ty AirNet của Ukraine đã phát triển một hệ thống phóng lưới tự động tích hợp radar, có thể được lắp đặt trên máy bay không người lái (UAV) và cho phép bắt giữ máy bay không người lái của đối phương. Hệ thống này có thể hoạt động ở chế độ tự động, theo Militarnyi.

Hệ thống phóng lưới được trang bị radar của AirNet đã được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Brave1 Components. Hệ thống chỉ nặng 780 gram, thiết kế dạng mô-đun và có thể lắp đặt trên bất kỳ nền tảng nào. Hệ thống có thể được kích hoạt và vận hành thông qua bộ điều khiển của máy bay không người lái mà nó tích hợp.

Hệ thống phóng lưới được trang bị radar của AirNet hoạt động theo nguyên lý "cắm và chạy", nghĩa là người vận hành chỉ cần kết nối nguồn điện và bay lên độ cao hơn 5 mét. Sau đó, radar tìm kiếm sẽ tự động kích hoạt, cho phép phát hiện các vật thể di chuyển trên không trong không gian ba chiều - khoảng cách, phương vị và độ cao.

Ngay khi UAV tiếp cận UAV đối phương ở khoảng cách ít nhất 6 mét, hệ thống của AirNet sẽ xác định mục tiêu, phân tích thông tin và gửi lệnh kích hoạt hộp lưới. Ngay lúc đó, tấm lưới có khả năng bay xa tới 10 mét sẽ được kích hoạt, bao trùm UAV đối phương và ngăn chặn chuyển động của nó.

4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Công ty AirNet của Ukraine đã phát triển hệ thống phóng lưới tự động tích hợp radar.

Đại diện công ty AirNet cho biết, người vận hành không cần phải tính toán thời gian, hệ thống sẽ tự động xử lý. Một phát bắn lưới có giá khoảng 50 USD, nhưng có thể vô hiệu hóa bất kỳ máy bay không người lái nào, bao gồm cả các mẫu UAV cỡ lớn.

UAV bị lưới bắt giữ vẫn được gắn chặt vào máy bay không người lái. Điều này cho phép người vận hành kéo thiết bị bị bắt đến vị trí an toàn. Dây kéo có thể chịu được tải trọng lên đến 20 kg.

Nếu UAV bị bắt gây ra mối đe dọa tiềm tàng hoặc nặng hơn 20 kg, người vận hành có thể kích hoạt cơ chế thả từ xa. Lưới sẽ tách khỏi hệ thống và rơi xuống cùng với máy bay không người lái. Điều này không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hệ thống phóng lưới.

Quỳnh Như
Militarnyi
