Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tiết lộ vũ khí hạ hàng loạt tên lửa hành trình Nga

Quỳnh Như

TPO - Đức đã chuyển giao thêm một hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Ukraine sau khi hệ thống này chứng minh được hiệu quả khi đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga, theo Defense Express.

Hệ thống IRIS-T SLM được Trung đoàn tên lửa phòng không 223 của Ukraine triển khai, đã đánh chặn 9 mục tiêu trên không, gồm 5 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa Iskander-K và 2 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công gần đây của Nga.

Binh sĩ thuộc Trung đoàn 223 đánh giá độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống phòng không này trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, gọi đây là sự tăng cường đáng kể cho hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine.

irst.jpg

Hệ thống IRIS-T SLM được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm bắn lên đến 40 km và độ cao lên đến 20 km. IRIS-T SLM được kết hợp với các bệ phóng tầm ngắn IRIS-T SLS, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa bay thấp ở tầm bắn lên đến 12 km và độ cao 8 km.

Các tên lửa có thể đạt tốc độ khoảng Mach 3, được trang bị hệ thống vectơ lực đẩy giúp cải thiện khả năng cơ động và hệ thống dẫn đường hồng ngoại phản ứng với nhiệt phát ra từ mục tiêu.

"Mắt thần" của IRIS-T là hệ thống radar TRML-4D, được phát triển bởi HENSOLDT vào năm 2018. TRML-4D sử dụng công nghệ radar AESA mới nhất, cho phép phát hiện, theo dõi và nhận dạng nhiều loại mục tiêu trên không.

Hệ thống này có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình, cũng như máy bay và trực thăng đang bay ở độ cao thấp. Radar có khả năng phát hiện và theo dõi nhanh khoảng 1.500 mục tiêu trong bán kính lên tới 250 km.

Đức hiện chưa công bố chi tiết số lượng hệ thống IRIS-T đã chuyển giao trong năm nay do chính sách giữ bí mật toàn bộ các gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Defense Express, đây là hệ thống IRIS-T SLM thứ 9 được chuyển giao cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Lữ đoàn phòng không Lviv của Ukraine lần đầu sử dụng hệ thống IRIS-T do Đức sản xuất, bắn hạ 7 tên lửa hành trình của Nga chỉ trong một trận giao tranh, vượt thành tích trước đây của hệ thống S-300 thời Liên Xô.

Quỳnh Như
Defense Express
#xung đột Nga-Ukraine #IRIS-T SLM #phòng không Ukraine #Nga #tên lửa #xung đột Nga. Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục