Mỹ tăng cường hàng loạt chuyến bay quân sự ở Caribe

Quỳnh Như

TPO - Không quân Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của hàng loạt máy bay quân sự ở vùng biển Caribe. Động thái này được cho là một phần nằm trong chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Washington tại khu vực.

Đoạn video do Reuters ghi lại cho thấy quân đội Mỹ đang bổ sung lực lượng tại một căn cứ ở Puerto Rico, nơi các phi vụ tuần tra và trinh sát được triển khai với tần suất dày đặc hơn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều loại khí tài được sử dụng, gồm máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey, trực thăng vận tải hạng nặng CH-53 Super Stallion, máy bay vận tải C-130 Hercules, trực thăng UH-60 Black Hawk và tiêm kích F-35B có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng. Sự xuất hiện của các khí tài này cho thấy mức độ hoạt động gia tăng rõ rệt của quân đội Mỹ tại khu vực.

Các nhà phân tích ước tính tổng lực lượng Mỹ tại Caribe hiện khoảng 15.000 binh sĩ, bao gồm lực lượng triển khai trên biển và tại Puerto Rico.

Cuối tháng 11, Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM) thông báo mở rộng lực lượng đặc nhiệm chung hoạt động gần Venezuela. Washington mô tả đây là nỗ lực nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán ma túy, tăng cường khả năng phòng thủ cho các đối tác và ngăn chặn những hoạt động phi pháp trong khu vực Caribe.

Theo USSOUTHCOM, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng là phát hiện, ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp trước khi chúng tiếp cận Mỹ và các nước láng giềng. Ngoài các đơn vị trên bộ, Mỹ còn huy động nhóm tác chiến tàu sân bay, thuỷ quân lục chiến và máy bay ném bom tầm xa để triển khai linh hoạt quanh khu vực.

Đại diện USSOUTHCOM cho biết các hoạt động bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, huấn luyện chung, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia đối tác thông qua nhóm cố vấn và công tác phối hợp.

Quỳnh Như
#Mỹ #Caribe #quân sự #buôn lậu ma túy #USSOUTHCOM #trực thăng #máy bay

