Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ba Lan kích hoạt hệ thống phòng thủ, đặt Patriot trong tình trạng báo động

Quỳnh Như

TPO - Vào đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, lực lượng phòng không Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện bốn máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga tiến về biên giới nước này.

Theo tờ Bild của Đức, đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, Nga đã mở một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine. Ít nhất 4 máy bay chiến đấu MiG-31 của quân đội Nga trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bay qua Biển Baltic và hướng về phía tây.

Vào thời điểm đó, Ba Lan đã kích hoạt hệ thống hệ thống phòng thủ, đặt Patriot trong tình trạng báo động. Ngay sau đó, các máy bay chiến đấu Nga đã quay đầu và trở về căn cứ.

image-6.jpg
Hệ thống phòng không Patriot.

Ngoài ra, các máy bay Eurofighter của Đức cũng được điều động để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận các biện pháp tương tự đã được thực hiện để bảo vệ không phận quốc gia.

Trước đó, Không quân Ukraine báo cáo, trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 632 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 596 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 36 tên lửa các loại (5 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 23 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69).

Tính đến 10h30 ngày 29/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó bao gồm 558 UAV và 19 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 35 máy bay không người lái nhắm trúng vào 22 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 17 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Mỗi tổ hợp bao gồm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa và các thiết bị hỗ trợ khác.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Quỳnh Như
Bild
#Ba Lan #phòng thủ #Patriot #Nga #Ukraine #tấn công #quốc phòng #tình hình chiến sự #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục