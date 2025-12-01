Ba Lan kích hoạt hệ thống phòng thủ, đặt Patriot trong tình trạng báo động

TPO - Vào đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, lực lượng phòng không Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi phát hiện bốn máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga tiến về biên giới nước này.

Theo tờ Bild của Đức, đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, Nga đã mở một cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine. Ít nhất 4 máy bay chiến đấu MiG-31 của quân đội Nga trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal đã bay qua Biển Baltic và hướng về phía tây.

Vào thời điểm đó, Ba Lan đã kích hoạt hệ thống hệ thống phòng thủ, đặt Patriot trong tình trạng báo động. Ngay sau đó, các máy bay chiến đấu Nga đã quay đầu và trở về căn cứ.

Hệ thống phòng không Patriot.

Ngoài ra, các máy bay Eurofighter của Đức cũng được điều động để thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận các biện pháp tương tự đã được thực hiện để bảo vệ không phận quốc gia.



Trước đó, Không quân Ukraine báo cáo, trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 632 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 596 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 36 tên lửa các loại (5 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 23 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69).

Tính đến 10h30 ngày 29/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó bao gồm 558 UAV và 19 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 35 máy bay không người lái nhắm trúng vào 22 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 17 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.