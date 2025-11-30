Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Zelensky nêu mục tiêu chính trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Nga đã phóng 36 tên lửa và gần 600 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, và mục tiêu chính là các cơ sở năng lượng và dân sự.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (29/11), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: "Đối phương đã phóng khoảng 36 tên lửa và gần 600 máy bay không người lái".

zlen.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông, mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở năng lượng và dân sự, gây ra nhiều thiệt hại và hỏa hoạn tại các tòa nhà dân cư, khiến hàng chục người đã bị thương và ít nhất ba người thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, đã đến lúc châu Âu phải đưa ra quyết định về các tài sản Nga bị đóng băng, nếu Moscow không chấm dứt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Ông cũng kêu gọi châu Âu thảo luận với các đối tác về những biện pháp tiếp theo nhằm chấm dứt chiến sự.

Trước đó, Không quân Ukraine báo cáo trong đêm ngày 28, rạng sáng 29/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 632 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 596 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 36 tên lửa các loại (5 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 23 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa dẫn đường phóng từ trên không Kh-59/69).

Tính đến 10h30 ngày 29/11, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó bao gồm 558 UAV và 19 tên lửa.

Không quân Ukraine cho biết tên lửa và 35 máy bay không người lái nhắm trúng vào 22 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 17 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine.

Bộ Năng lượng Ukraine thông báo nhiều khu vực gặp tình trạng mất điện nghiêm trọng do các cơ sở hạ tầng năng lượng bị tấn công vào ban đêm và rạng sáng. Khoảng 600 người tại Kiev và 8.000 người ở Kharkiv bị ảnh hưởng. Bộ này cho biết thêm, vụ tấn công đã gây thiệt hại tại thủ đô và nhiều khu vực lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận về cuộc tấn công, đồng thời cho biết vụ tập kích chủ yếu nhắm vào các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Ukraine.

"Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các địa điểm công nghiệp-quân sự của Ukraine và các cơ sở năng lượng của đối phương trong đêm", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ này khẳng định, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
