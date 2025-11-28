Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Tiêm kích tàng hình Su-57 Nga tiếp tục xuất hiện ở Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Nga thông báo sẽ giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ năm Su-57 tại Triển lãm Quốc phòng Ai Cập (EDEX 2025), đánh dấu lần thứ hai tiêm kích tàng hình này xuất hiện tại Trung Đông.

Theo hãng thông tấn Tass, Rosoboronexport - một công ty con của Tập đoàn Nhà nước Rostec, sẽ giới thiệu loạt công nghệ quân sự mới nhất tại EDEX 2025 diễn ra ở Cairo từ ngày 1 đến 4/12. Tại triển lãm, công ty sẽ trưng bày máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm Su-57 và trực thăng trinh sát tấn công Ka-52, cả hai đều chứng minh tính hiệu quả cao trong thực chiến.

Đây là lần thứ hai Nga đưa máy bay Su-57 đến Trung Đông, trước đó Moscow đã giới thiệu tiêm kích này tại triển lãm Triển lãm hàng không Dubai 2025 (Dubai Airshow 2025), diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 17 đến 21/11.

su-57.jpg

Triển lãm cũng sẽ có sự góp mặt của máy bay tiếp dầu Il-78MK-90A, được biết đến với tính linh hoạt và khả năng tái cấu hình nhanh chóng, đáp ứng các nhiệm vụ như vận tải, sơ tán y tế và chữa cháy.

Ở mảng lục quân, công ty sẽ giới thiệu vũ khí và trang thiết bị được phát triển hoặc hiện đại hóa thông qua kinh nghiệm chiến đấu. Bao gồm: xe tăng T-90MS mới, xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và hệ thống tên lửa chống tăng điều khiển từ xa Kornet-EM. Ngoài ra, các loại vũ khí tự hành như Lancet-E nâng cấp cũng sẽ được trưng bày.

Về hải quân, công ty sẽ giới thiệu hệ thống tên lửa bờ biển Rubezh-ME, thể hiện những tiến bộ đang diễn ra của Nga trong phòng thủ hàng hải.

Rosoboronexport cho biết sẵn sàng thảo luận các sáng kiến hợp tác, bao gồm liên kết công nghiệp phù hợp xu hướng thị trường. Mục tiêu là mở rộng hợp tác quốc phòng với Ai Cập và các nước trong khu vực thông qua các sản phẩm và công nghệ được trưng bày.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển, cũng như chế áp các hệ thống điều khiển máy bay của đối phương.

Điểm mạnh của Su-57 không chỉ là khả năng tàng hình, mà còn là các công nghệ hàng không tiên tiến nhất của Nga hiện nay, như: radar mảng định pha chủ động (AESA), hệ thống hỗ trợ phi công, cũng như hàng loạt cảm biến và vũ khí hàng không hiện đại.

Su-57 có tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Vũ khí bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thông thường, bom chùm và súng bắn đạn nổ 30 mm.

Quỳnh Như
Tass
#Su-57 #Nga #Trung Đông #EDEX 2025 #quốc phòng #tàng hình #công nghệ #triển lãm quốc phòng

