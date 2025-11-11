Nga lần đầu công bố hình ảnh 'kho vũ khí' bên trong siêu tiêm kích Su-57

TPO - Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga đã công bố video ghi lại chuyến bay thử nghiệm mới nhất của tiêm kích tàng hình Su-57, lần đầu tiết lộ "kho vũ khí" tối tân được giấu bên trong thân máy bay.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) đã công bố video ghi lại khoảnh khắc máy bay chiến đấu Su-57 mang số hiệu 509 thực hiện các thao tác cơ động với khoang vũ khí mở, mang theo tên lửa chống radar Kh-58UShK và tên lửa không đối không tầm ngắn R-74M2.

Màn trình diễn được thực hiện trong khuôn khổ chuyến bay huấn luyện trước thềm Triển lãm Hàng không Dubai 2025, khai mạc ngày 17/11. Theo UAC, việc mở khoang vũ khí trong khi bay cho thấy khả năng duy trì tính năng tàng hình của Su-57 ngay cả khi mang theo tên lửa, đồng thời nhấn mạnh năng lực chế áp hệ thống phòng không đối phương.

Đây là lần đầu tiên sau 15 năm kể từ khi xuất hiện tại các cuộc triển lãm hàng không, khoang vũ khí bên trong của Su-57 được công khai.

Vũ khí bên trong thân máy bay.

Tên lửa Kh-58UShK mà Su-57 mang theo có tầm bắn lên tới 250 km. Theo các chuyên gia quân sự, dòng tên lửa này có thể được nâng cấp thành phiên bản đạn đạo phóng từ trên không, với tầm bắn mở rộng thêm khoảng 300-350 km nhờ cải tiến phần cứng và phần mềm.

Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, tấn công chính xác và khả năng đa nhiệm. Một trong những tính năng chính của Su-57 là bộ điện tử hàng không tích hợp, kết hợp radar tiên tiến, cảm biến hồng ngoại và thiết bị tác chiến điện tử.

Su-57 được trang bị hai động cơ Saturn AL-41F1 cho phép bay với tốc độ tối đa 2.600 km/h, trần bay 20 km, tải trọng vũ khí tối đa của máy bay lên tới khoảng 14 - 16 tấn. Tiêm kích này có 12 điểm treo vũ khí, một số giá treo có thể gắn vũ khí có trọng lượng tối đa 1,5 tấn mỗi quả.

Máy bay cũng có khoang vũ khí bên trong để duy trì cấu hình tàng hình. Vũ khí của Su-57 có thể được điều khiển thông qua hệ thống kiểm soát hỏa lực tiên tiến tích hợp với các cảm biến của máy bay, đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác ngay cả trong điều kiện hoạt động phức tạp.