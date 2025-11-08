Hơn 30 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình Nga 'xuyên thủng' lưới phòng không Ukraine

TPO - Hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 415 trên tổng 503 vũ khí do Nga phóng trong đêm, tuy nhiên, hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vẫn vượt qua lưới phòng thủ, gây tổn thất đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 7, rạng sáng 8/11, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 503 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 458 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 45 tên lửa các loại (7 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 25 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 10 tên lửa hành trình Iskander-K và 3 tên lửa hành trình Kalibr).

Các hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 415 mục tiêu, trong đó bao gồm 406 UAV và 9 tên lửa.

Tuy nhiên, Không quân Ukraine đã ghi nhận 26 tên lửa và 52 máy bay không người lái nhắm trúng vào 25 khu vực, trong khi các mảnh vỡ từ các thiết bị bị bắn hạ rơi xuống 4 địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, 10 tên lửa khác của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar, thông tin về địa điểm va chạm cũng như hậu quả của chúng đang được cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố mới nhất cho biết, đêm qua, Nga đã triển khai hơn 450 máy bay không người lái và 45 tên lửa các loại tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, bao gồm cơ sở năng lượng và dân sự.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Kharkiv, Kiev và Poltava. Ngoài ra, các khu vực như Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Sumy, Chernihiv và Odesa cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ông nhấn mạnh các lực lượng cứu hộ và kỹ thuật Ukraine nỗ lực khôi phục nguồn điện và nước ở những khu vực bị gián đoạn sau các cuộc tấn công đêm qua của Nga.

Ông kêu gọi Mỹ, châu Âu và các đối tác quốc tế đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn nhằm giúp Kiev bảo vệ hạ tầng và nhanh chóng chấm dứt xung đột.

"Đối với mỗi cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của chúng tôi, phải có biện pháp trừng phạt đáp trả nhằm vào toàn bộ ngành năng lượng của Nga - không có ngoại lệ", ông nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý, ngành năng lượng hạt nhân của Nga vẫn chưa được cấp phép, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này vẫn tiếp tục nhận được các thiết bị vi điện tử từ phương Tây.

Hiện, giới chức Nga chưa bình luận về các thông tin trên.