Người lính

Google News

Ukraine chờ quyết định của Tổng thống Mỹ Trump về thương vụ tên lửa Tomahawk

Quỳnh Như

TPO - Các nhà sản xuất tên lửa Mỹ đã sẵn sàng bán tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, tuy nhiên quyết định cuối cùng về việc chuyển giao phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump.

Tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong một cuộc họp báo hôm 7/11.

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này với các đối tác, chủ yếu là Mỹ, Nhà Trắng và Tổng thống Trump. Chúng tôi cũng đang làm việc riêng với các nhà sản xuất", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng, các nhà sản xuất Mỹ đã đưa ra những tín hiệu tích cực và có thể phản ứng nhanh chóng nếu nhận được sự phê duyệt.

"Nếu có tín hiệu tích cực từ Tổng thống Trump, họ sẵn sàng chuyển giao hoặc bán các hệ thống liên quan cho chúng tôi", ông Zelensky lưu ý.

37ff92c2-0597-46bc-9f86-7d4e04a95af6.jpg

Theo Tổng thống Zelensky, việc Mỹ cung cấp Tomahawk sẽ là một giải pháp gây sức ép bổ sung lên Nga và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang chịu nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng.

"Đối với chúng tôi, đây là một giải pháp răn đe chống lại các cuộc tấn công của Nga và là phản ứng đúng đắn trước những vụ tập kích vào cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi", ông nói.

Ukraine đang tìm cách sở hữu Tomahawk và các loại vũ khí tầm xa khác cho phép nước này tấn công những mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, điều này cũng vấp phải quan ngại từ phía Mỹ về việc ai sẽ phóng những vũ khí đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết, tên lửa Tomahawk chỉ thực sự hiệu quả nếu được phóng bởi phía Mỹ, và ông cũng tuyên bố rằng Washington không có ý định tự tiến hành các vụ phóng như vậy.

Trước đó, CNN đưa tin Lầu Năm Góc đã gửi bản đánh giá đến Nhà Trắng hồi đầu tháng 10, kết luận rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ vũ khí của Mỹ, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna gần đây xác nhận hai bên đang có các cuộc đàm phán tích cực về việc mua Tomahawk cùng những hệ thống tầm xa khác.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Tomahawk #Tổng thống Trump #vũ khí #Mỹ #quân sự #Nga #xung đột Nga-Ukraine #tên lửa tầm xa

