Ukraine đàm phán tích cực với Mỹ về việc mua tên lửa Tomahawk

Quỳnh Như

TPO - Đại sứ Ukraine tại Mỹ tiết lộ Kiev đang có các cuộc đàm phán tích cực với Washington về việc mua tên lửa Tomahawk và các loại vũ khí tầm xa khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết, Ukraine đang có các cuộc đàm phán tích cực với Mỹ về việc mua tên lửa Tomahawk và một số loại vũ khí tầm xa khác.

"Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn nhưng chúng tôi có rất nhiều phái đoàn đang làm việc để tăng nguồn tài chính nhằm tăng cường năng lực quân sự từ Mỹ... Không chỉ có Tomahawk mà còn nhiều loại tên lửa tầm xa, tầm ngắn khác nữa và tôi chỉ có thể nói rằng điều đó khá tích cực", bà nói.

Tuyên bố của Đại sứ Ukraine tại Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rõ rằng hiện ông không cân nhắc việc gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine.

image-1.jpg

Khi được hỏi về các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, bà Stefanishyna cho biết: "Đây chắc chắn là giai đoạn rất khó khăn đối với Ukraine". Đại sứ Ukraine tại Mỹ nói thêm rằng Kiev đang nỗ lực để có được nhiều khả năng phòng không hơn.

Trong một diễn biến liên quan, Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen kêu gọi liên minh này thay đổi triệt để chiến lược tại Ukraine, nếu không cuộc xung đột sẽ không có hồi kết và Kiev tiếp tục mất lãnh thổ. Ông tuyên bố cần phải triển khai một lực lượng đảm bảo an ninh cho đến khi lệnh ngừng bắn được ký kết cũng như thiết lập một lá chắn tên lửa và máy bay không người lái.

"Chúng ta phải giúp người dân Ukraine tự bảo vệ trước tên lửa và máy bay không người lái của Nga bằng cách xây dựng một lá chắn phòng không để bắn hạ chúng. Các nước NATO giáp biên giới với Ukraine có thể trở thành địa điểm đặt hệ thống phòng không và tên lửa", ông nói.

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi châu Âu và Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

"Nếu Đức cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Mỹ", ông nói thêm.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình do Mỹ sản xuất, có tầm bắn xa hơn nhiều so với các loại vũ khí hiện Ukraine đang sở hữu, đồng thời có khả năng xuyên phá các mục tiêu kiên cố như kho vũ khí hay cơ sở hạ tầng quân sự.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn khoảng 460-2.500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Ở biến thể thông thường, tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.

Quỳnh Như
Bloomberg
