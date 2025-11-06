Nga nâng cấp hàng loạt vũ khí, gia tăng sức ép lên Ukraine

TPO - Nga đang tiến hành tăng tốc việc hiện đại và đa dạng hóa kho vũ khí nhằm mở rộng khả năng tấn công sâu vào các thành phố và cơ sở hạ tầng phía sau tiền tuyến của Ukraine.

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga tiến hành nhiều cuộc tấn công kết hợp vào Ukraine bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo kết hợp với máy bay tấn công không người lái (UAV). Tuy nhiên, cho đến nay Moscow đã bổ sung các loại vũ khí mới, trong đó có bom hàng không dẫn đường cải tiến (KAB), UAV tấn công trang bị động cơ phản lực và phiên bản Iskander nâng cấp.

Sự tiến hóa của bom trên không

Nga bắt đầu tăng cường sử dụng bom dẫn đường trên không ở tiền tuyến từ cuối năm 2023. Chúng được phát triển dựa trên các loại bom nổ mạnh của Liên Xô, chẳng hạn như FAB-250 và FAB-500, được trang bị mô-đun hiệu chỉnh và phổ quát (UMPK). Loại vũ khí này thường được phóng từ cường kích ném bom Su-34.

UMPK là một mô-đun được trang bị cánh, vệ tinh, hệ thống dẫn đường quán tính và các biện pháp đối phó tác chiến điện tử. Nó cho phép tăng đáng kể tầm bắn của các loại bom trên không từ 10 lên 80 km.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU), trong tháng 9 và 10/2025, Nga đã phát triển và hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm chiến đấu cuối cùng đối với bom hàng không với các mô-đun điều khiển mới.

Có thông tin cho biết một số biến thể đã được tích hợp động cơ phản lực, khiến KAB có dáng vẻ gần giống tên lửa hành trình mini và có thể tấn công từ cự li lên tới 200 km.

Những cuộc tấn công đầu tiên bằng bom KAB mới đã được ghi nhận tại các khu vực Dnipro, Poltava và Odessa. Theo DIU, Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí này.

Phát triển máy bay tấn công không người lái

Song song với KAB, sự xuất hiện của UAV tự sát trang bị động cơ phản lực mở rộng đáng kể khả năng tấn công ở tầm xa với tốc độ cao, khiến việc phát hiện và phá hủy gặp nhiều khó khăn. Một số mẫu có thể đạt tốc độ từ 300 km/h tới trên 700 km/h. Mặc dù nhiều mẫu trong số đó vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm, giới chuyên gia nhận định sản xuất hàng loạt một số chủng loại có thể diễn ra trong những năm tới.

Theo báo cáo, từ năm 2024 Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái tự sát trang bị động cơ phản lực. Trong đó, Dan-M với tốc độ 750 Km/h là nguyên mẫu đầu tiên được phát hiện vào đầu năm 2025.

Các chuyên gia cũng ghi nhận sự xuất hiện về biến thể Geran-3 nâng cấp, được sản xuất tại Yelabuga, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga. UAV được cho là có tốc độ cao hơn so với các phiên bản trước, trong phạm vi 300-400 km/h. Theo ước tính của tình báo quân sự Ukraine, việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái này dự kiến ​​diễn ra vào năm 2026.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M ngày càng tinh vi hơn

Quan chức Ukraine gần đây thừa nhận tên lửa đạn đạo Iskander-M đã trở thành mục tiêu khó khăn hơn cho các hệ thống Patriot. Những tên lửa này được cho là đã kích hoạt bẫy radar và thực hiện các thao tác ở giai đoạn cuối khi tiếp cận mục tiêu, khiến quỹ đạo của chúng trở nên khó dự đoán hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống phòng không như Patriot sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tính toán điểm va chạm cần thiết để vô hiệu hóa mục tiêu.

Nguồn tin từ cơ quan tình báo Ukraine chỉ ra rằng Moscow hiện đang nghiên cứu một loại tên lửa mới, Iskander-1000, có khả năng bay xa 1.000 km. Điện Kremlin có kế hoạch sản xuất 18 tên lửa Iskander như vậy trong năm 2025.

Giới quan sát nhận định, Nga dường như đang tìm cách kết hợp vũ khí giá rẻ với vũ khí cơ động để làm suy yếu và xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine. Nếu Điện Kremlin thiết lập một phi đội KAB và máy bay không người lái, điều này sẽ đặt ra một thách thức khác cho các khu định cư của Ukraine nằm ở phía sau tiền tuyến.

Diễn biến trên cho thấy xung đột Nga - Ukraine tiếp tục bước vào giai đoạn gia tăng phức tạp về công nghệ và chiến thuật: Không chỉ là cuộc đối đầu giữa những hệ thống tên lửa lớn, mà còn là cuộc chạy đua về số lượng, tính cơ động và khả năng bảo vệ không phận ở tầm sâu.