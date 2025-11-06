Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Quân đội Ukraine bác tin bị lực lượng Nga bao vây ở địa bàn chiến lược

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi thành công lực lượng Nga gần làng Shakhove thuộc tỉnh Donetsk, cách Pokrovsk hơn 20 km về phía đông bắc, đồng thời khẳng định không có đơn vị nào bị bao vây.

9b63c4e693869a543311dec002c2e33f.jpg
(Ảnh: Pravda)

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine báo cáo rằng các hoạt động tấn công và tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra gần Pokrovsk và Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Quân đội Ukraine khẳng định, hoạt động phòng thủ đang tiếp diễn, và không có sự bao vây nào đối với các đơn vị Ukraine.

Theo báo cáo, chỉ riêng trong ngày qua, lực lượng phòng thủ Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại 58 hầm trú ẩn của bộ binh Nga ở Pokrovsk và khu vực lân cận. Kể từ đầu tuần, lực lượng Nga trên mặt trận Pokrovsk được cho là đã mất 7 trạm chỉ huy máy bay không người lái, 26 xe cơ giới và xe máy, 1 xe tăng và 1 xe chiến đấu bọc thép.

Mới đây nhất, các nhóm tấn công thuộc đơn vị Skelia của Ukraine đã tiến hành chiến dịch dọn dẹp tại tòa nhà hội đồng thành phố Pokrovsk (tỉnh Donetsk), và kéo cờ Ukraine lên nóc nhà. Đơn vị Skelia cho biết thêm, vẫn còn quân đội Nga trong thành phố, nhưng các nhóm này đang bị loại bỏ.

Tuyên bố này trái ngược với những phát biểu của quân đội và chính quyền Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã ngăn chặn được một cuộc đột phá của đối phương khỏi vòng vây ở Pokrovsk, đẩy lùi 12 cuộc phản công của quân đội Ukraine trong ngày qua.

Ngày 6/11, hãng thông tấn Tass dẫn lời cố vấn lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk Igor Kimakovsky cho biết, Ukraine đã tìm cách rút một phần các đơn vị tinh nhuệ khỏi Pokrovsk nhưng không thành công.

Tại một điểm nóng khác là Kupiansk, một chỉ huy người Nga có bí danh Lavrik cho biết trong vòng một ngày qua, đơn vị của ông đã dọn dẹp hàng chục tòa nhà trong thành phố.

Lavrik dự đoán Kupiansk “sẽ được giải phóng hoàn toàn trong tuần tới”. “Tinh thần của chúng tôi đang lên cao và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, ông nói thêm.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Pokrovsk

