Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ dịu giọng về vấn đề hạt nhân

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump úp mở rằng ông có thể đang xây dựng kế hoạch phi hạt nhân hóa cùng với Nga và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

"Chúng tôi đã làm lại chương trình hạt nhân - chúng tôi là cường quốc hạt nhân số một, điều mà tôi không muốn thừa nhận, bởi vì nó quá kinh khủng", ông Trump phát biểu hôm 5/11 tại Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ ở Miami.

"Nga đứng thứ hai. Trung Quốc đứng thứ ba, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng bốn hoặc năm năm nữa", Tổng thống Mỹ nói. "Chúng tôi có thể đang xây dựng một kế hoạch phi hạt nhân hóa, cả ba chúng tôi. Hãy chờ xem liệu điều đó có hiệu quả hay không”.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Chiến tranh bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân, khẳng định Mỹ là "quốc gia duy nhất không thử nghiệm". Ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân "bí mật”.

Cả Nga và Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng khẳng định, cơ quan này không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga và Trung Quốc đã tiến hành các vụ nổ hạt nhân.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nói rằng nước này cần bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn. Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác cũng không vi phạm.

Mỹ thông báo cho Nga về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 5/11 xác nhận, Mỹ đã thông báo cho Nga về ý định phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III trước khi tên lửa được phóng thử nghiệm cùng ngày.

Theo ông Peskov, tên lửa Minuteman III thuộc loại tên lửa đạn đạo cần “nhận dạng phóng” theo quy định quốc tế. "Chúng tôi cũng thông báo cho các quốc gia khác khi thực hiện các vụ phóng như vậy", ông Peskov nói thêm.

Nói về năng lực quân sự của Nga, ông Peskov cho biết mặc dù Nga "không tham gia bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào", nhưng thực tế là nước này đã phát triển vũ khí chiến lược một cách có hệ thống trong nhiều năm, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của riêng mình.

Ông Peskov cũng tuyên bố Nga hiện sở hữu "bộ ba hạt nhân hiện đại nhất thế giới".

Sáng sớm 5/11, Không quân Mỹ thông báo đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ Căn cứ Không gian Vandenberg.

Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân duy nhất với sức công phá ước tính tương đương hơn 300 kiloton thuốc nổ TNT - mạnh gấp 20 lần quả bom thả xuống Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945.