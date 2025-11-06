Nga tuyên bố 'cần chuẩn bị các cuộc thử hạt nhân quy mô lớn'

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố, nước này cần chuẩn bị các cuộc thử hạt nhân quy mô lớn để đáp trả kế hoạch tái khởi động chương trình hạt nhân của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. (Ảnh: Tass)

Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp nội các hôm 5/11, ông Belousov nói rằng Mátxcơva "phải đáp trả các động thái của Washington nhằm đảm bảo an ninh cho Nga”. Do đó, việc bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn ngay lập tức là điều cần thiết.

Đáp lại, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga từ lâu đã tuyên bố sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện, miễn là các thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.

“Nếu Mỹ hoặc các quốc gia thành viên khác của hiệp ước tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, thì Nga cũng sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng", ông Putin nói.

Cũng tại cuộc họp, Tổng thống Nga chỉ thị cho tất cả các cơ quan chính phủ liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, thu thập và phân tích thông tin cần thiết về kế hoạch tái khởi động các vụ thử hạt nhân của Mỹ, trước khi đệ trình các đề xuất về "khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân".

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân, sau khi ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân "bí mật”.

Cả Nga và Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc này. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng khẳng định, cơ quan này không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Nga và Trung Quốc đã tiến hành các vụ nổ hạt nhân.