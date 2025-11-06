Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga nói Tổng thống Ukraine 'xa rời thực tế'

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc là đang "xa rời thực tế" sau khi bị các chỉ huy quân sự lừa dối, hoặc đang giấu sự thật với người dân.

690b08c985f540486d0dc9c1.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Nhận định này được đưa ra để đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Zelensky về tình hình ở Kupiansk, trong đó ông nói rằng lực lượng Nga đang bị đẩy lùi. Tuy nhiên quân đội Nga khẳng định, phát biểu của ông Zelensky trái ngược với tình hình thực tế.

“Lãnh đạo Ukraine hoàn toàn xa rời thực tế. Ông đã nghe những báo cáo sai sự thật từ tổng tư lệnh quân đội Ukraine mà không nắm được tình hình tác chiến trên thực địa”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. “Hoặc là ông ấy nhận ra tình hình nguy cấp của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kupiansk. Nhưng không muốn nói sự thật với người dân và các đồng minh phương Tây. Kiev có thể đang trì hoãn để kêu gọi thêm viện trợ từ phương Tây”.

Trước đó, Kiev đã bác bỏ các báo cáo của Nga rằng lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở khu vực Kupiansk và Pokrovsk, với hơn 10.000 binh sĩ được cho là bị mắc kẹt.

Tuần trước, Kiev đã triển khai các đơn vị biệt kích tinh nhuệ đến Pokrovsk, nhưng họ được cho là đã chịu tổn thất nặng nề khi nỗ lực củng cố các vị trí.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về tình hình của quân đội Ukraine gần Kupiansk và Pokrovsk vào cuối tháng 10, đồng thời kêu gọi Kiev đồng ý đầu hàng danh dự.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk, được mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", kể từ năm 2024 như một phần trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.

Khác với những cuộc tấn công trực diện mà lực lượng Nga thực hiện nhằm vào các thành phố khác, lần này Nga sử dụng chiến thuật gọng kìm để gần như bao vây lực lượng Ukraine ở cả Pokrovsk và Kupiansk. Trong khi các đơn vị nhỏ có tính cơ động cao và máy bay không người lái được huy động để phá vỡ tuyến hậu cần và gieo rắc hỗn loạn phía sau phòng tuyến của Ukraine.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Pokrovsk #Donetsk

