Tình hình Donetsk 'căng như dây đàn', Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tiền tuyến

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ tại sở chỉ huy Quân đoàn Azov số 1, một trong những đơn vị đang bảo vệ mặt trận Dobropillia (thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk).

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Quân đoàn Azov Denys Prokopenko và Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Oleh Apostol.

Các chỉ huy quân đội đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về những hoạt động đang diễn ra tại Dobropillia, chiến dịch phòng thủ Shakhove, nỗ lực củng cố các sườn phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad, cũng như việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần.

Tổng thống Ukraine cảm ơn các binh sĩ và trao tặng huân chương. (Ảnh: Pravda)

Trước đó một ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến gần thị trấn Dobropillia, giành 188 km2 do lực lượng Nga kiểm soát cũng như 250 km2 mà trước đây không bên nào kiểm soát.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Ukraine đã tăng cường áp lực tại khu vực Dobropillia để buộc lực lượng Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi thành phố Pokrovsk trọng điểm gần đó.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, hôm 4/11 cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng phụ cận, mặc dù phần lớn khu vực này vẫn còn trong vùng xám, tức là vùng đang tranh chấp.

Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc giành được Pokrovsk có thể tạo cơ hội để Mátxcơva tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Blogger quân sự người Nga Rybar cho biết, quyền kiểm soát Pokrovsk của Mátxcơva đang dần được mở rộng nhưng "việc giành hoàn toàn thành phố vẫn còn xa vời".