Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tình hình Donetsk 'căng như dây đàn', Tổng thống Ukraine Zelensky thị sát tiền tuyến

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ tại sở chỉ huy Quân đoàn Azov số 1, một trong những đơn vị đang bảo vệ mặt trận Dobropillia (thuộc huyện Pokrovsk, tỉnh Donetsk).

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky đã nghe báo cáo từ Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Quân đoàn Azov Denys Prokopenko và Tư lệnh Lực lượng Tấn công Đường không Oleh Apostol.

Các chỉ huy quân đội đã báo cáo với Tổng thống Zelensky về những hoạt động đang diễn ra tại Dobropillia, chiến dịch phòng thủ Shakhove, nỗ lực củng cố các sườn phòng thủ ở Pokrovsk và Myrnohrad, cũng như việc bảo vệ các tuyến đường hậu cần.

32f6344f2e59a72ae60c338cdcf4bd69.jpg
753ee85efc9afabdc136719187ef665b-1.jpg
Tổng thống Ukraine cảm ơn các binh sĩ và trao tặng huân chương. (Ảnh: Pravda)

Trước đó một ngày, quân đội Ukraine tuyên bố đã tiến gần thị trấn Dobropillia, giành 188 km2 do lực lượng Nga kiểm soát cũng như 250 km2 mà trước đây không bên nào kiểm soát.

Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết, quân đội Ukraine đã tăng cường áp lực tại khu vực Dobropillia để buộc lực lượng Nga phải chuyển hướng tập trung khỏi thành phố Pokrovsk trọng điểm gần đó.

DeepState, một dự án của Ukraine chuyên lập bản đồ tiền tuyến dựa trên các hình ảnh nguồn mở đã được xác minh, hôm 4/11 cho biết lực lượng Nga đã tiến sâu hơn vào Pokrovsk và vùng phụ cận, mặc dù phần lớn khu vực này vẫn còn trong vùng xám, tức là vùng đang tranh chấp.

Pokrovsk có dân số trước xung đột khoảng 60.000 người, nhưng hầu hết thường dân đã di tản từ lâu. Việc giành được Pokrovsk có thể tạo cơ hội để Mátxcơva tiến về Kramatorsk và Sloviansk, hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.

Blogger quân sự người Nga Rybar cho biết, quyền kiểm soát Pokrovsk của Mátxcơva đang dần được mở rộng nhưng "việc giành hoàn toàn thành phố vẫn còn xa vời".

Minh Hạnh
Reuters, Pravda
#Donetsk #Ukraine #Nga #Pokrovsk #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục