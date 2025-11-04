Trung Quốc thúc giục Mỹ tránh 'lằn ranh đỏ' sau khi đạt thỏa thuận thương mại

TPO - Trung Quốc kêu gọi Mỹ tránh bốn vấn đề nhạy cảm để thỏa thuận “đình chiến thương mại” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể được duy trì.

(Ảnh: Reuters)

Những vấn đề trên được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - ông Xie Feng - đưa ra trong bài phát biểu tại một sự kiện của Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc.

Cụ thể, bốn vấn đề mà Trung Quốc coi là “lằn ranh đỏ” bao gồm: vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), dân chủ và nhân quyền, hệ thống chính trị Trung Quốc và quyền phát triển.

“Điều quan trọng nhất là tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm của nhau”, Đại sứ Xie Feng nói. “Ưu tiên cấp bách là tiếp nối sự đồng thuận đã đạt được giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phái đoàn hai nước, để trấn an cả hai nước chúng ta và nền kinh tế thế giới bằng những hành động và kết quả cụ thể".

Những bình luận này nhắc nhở về sự mong manh của thỏa thuận “đình chiến thương mại” mà lãnh đạo Mỹ - Trung đạt được vào ngày 30/10 tại Hàn Quốc.

Điều này cũng cho thấy, mặc dù vấn đề Đài Loan không được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa ông Tập và ông Trump, nhưng đây vẫn là vấn đề rất quan trọng đối với Bắc Kinh.

Ngày 4/11, tờ Wall Street Journal đưa tin sự phản đối từ các quan chức cấp cao của Mỹ đã thuyết phục ông Trump kiềm chế thảo luận về chip trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo với ông Tập Cận Bình.

Bài báo, trích dẫn các quan chức chính quyền đương nhiệm và tiền nhiệm, cho biết việc cung cấp chip Blackwell của Nvidia cho Trung Quốc có thể liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.

Tương tự, tờ Bloomberg cho biết các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) đã không giải quyết được nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tiếp cận ngành bán dẫn tiên tiến của Mỹ.

Tổng thống Trump xác nhận, ông và ông Tập đã thảo luận về việc Nvidia tiếp cận thị trường Trung Quốc nói chung, và công ty này sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh.

Giáo sư David Daokui Li, giáo sư kinh tế tại Đại học Thanh Hoa và cựu cố vấn của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, cho biết thỏa thuận giữa ông Tập và ông Trump là một bước đột phá trong quan hệ song phương, vì gã khổng lồ châu Á này hiện được coi là một "đối tác bình đẳng" của Mỹ.

Trả lời Bloomberg, Giáo sư Li đã mô tả bầu không khí hào hứng giữa các đồng nghiệp của ông tại Bắc Kinh sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.

Ông Li bày tỏ sự lạc quan, rằng những xung đột thương mại, tài chính và công nghệ giữa hai bên chỉ là "chuyện nhỏ" và sẽ được giải quyết.