Thế giới

Google News

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công du châu Á, gặp người đồng cấp Trung Quốc, Ấn Độ

Minh Hạnh

TPO - Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cán cân quyền lực trong khu vực.

Cuộc gặp là dấu hiệu mới nhất cho thấy trao đổi thông tin quốc phòng giữa hai nước đang dần được cải thiện, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mô tả cuộc gặp là “tốt đẹp và mang tính xây dựng”. Ông cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc về các vấn đề quan trọng.

"Mỹ không tìm kiếm xung đột", ông nói thêm. "Mỹ sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo có đủ năng lực trong khu vực để làm việc này”.

g4jz-whwmaaamum.jpg
Cuộc họp giữa Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân. (Ảnh: X)

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Đổng Quân cho biết, Bắc Kinh cam kết phát triển hòa bình, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.

"Trung Quốc có đầy đủ năng lực để phản ứng bình tĩnh trước bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc khiêu khích nào", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ.

Ông Đổng Quân nói với ông Hegseth, rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vạch ra “hướng dẫn chiến lược” để cải thiện quan hệ quốc phòng giữa hai nước, cũng như “những bước đi thực tế nên được thực hiện”.

Cũng trong ngày 31/10, Bộ trưởng Hegseth đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh.

Ông Hegseth ca ngợi khuôn khổ hợp tác quốc phòng mới kéo dài 10 năm mà ông đã ký kết với ông Singh là "nền tảng cho sự ổn định và răn đe khu vực".

“Đây là một bước tiến quan trọng đối với quân đội hai nước, một lộ trình cho sự hợp tác sâu sắc hơn và ý nghĩa hơn nữa trong tương lai”, ông Hegseth phát biểu với các phóng viên sau lễ ký kết.

g4kbbxiweaabc5g.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth và người đồng cấp Ấn Độ Rajnath Singh kí Khung hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn Độ có thời hạn 10 năm. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần đầu tiên ông Hegseth và ông Singh gặp nhau kể từ khi Mỹ áp đặt mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8 để trừng phạt việc New Delhi mua dầu Nga.

Mức thuế này khiến Ấn Độ phải tạm dừng mua thiết bị quốc phòng của Mỹ, và hai bên dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc xem xét lại kế hoạch mua thiết bị quân sự của Ấn Độ.

Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, ông Hegseth dự kiến ​​sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng của Indonesia, Philippines, Thái Lan…, một quan chức giấu tên cho biết.

Minh Hạnh
Reuters
#Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth #Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân #Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh #ASEAN

