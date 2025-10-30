Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm thuế quan sau cuộc gặp 'tuyệt vời' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết đã đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình về việc cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và duy trì hoạt động xuất khẩu đất hiếm.

2025-10-30t045919z-228916732-rc2.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan (Hàn Quốc) đánh dấu chặng cuối trong chuyến công du châu Á chớp nhoáng của ông Trump, trong đó ông cũng đã đạt được những đột phá thương mại với Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

"Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp tuyệt vời", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau khi rời Busan, đồng thời chấm điểm cuộc đàm phán này là 12/10.

Tổng thống Trump cho biết thuế quan áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được cắt giảm từ 57% xuống còn 47%. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng chảy fentanyl. “Mức thuế được giảm vì tôi tin rằng họ thực sự đang có hành động mạnh mẽ", ông nói thêm.

Khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc đàm phán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Trump rằng việc các siêu cường thỉnh thoảng có xung đột là điều bình thường.

Vài ngày trước, các nhà đàm phán thương mại của cả hai nước đã đạt được "sự đồng thuận cơ bản về việc giải quyết các mối quan tâm chính của nhau", ông Tập Cận Bình nói. "Tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với Tổng thống Trump để đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ”.

Bắc Kinh hiện đang tìm cách nới lỏng kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với công nghệ nhạy cảm, và đề nghị Mỹ hủy bỏ các loại phí cảng mới đối với tàu thuyền Trung Quốc.

Ông Trump không đưa ra bình luận ngay lập tức về các nhượng bộ của Mỹ, nhưng cho biết Trung Quốc sẽ mua "một lượng lớn" đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ "ngay lập tức".

Cũng theo Tổng thống Mỹ Trump, vấn đề liên quan đến nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc đã được giải quyết, nhưng ông không tiết lộ chi tiết.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã "đi đến thống nhất" rằng Bắc Kinh sẽ không "áp đặt các biện pháp kiểm soát đất hiếm". Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các hạn chế của Bắc Kinh có được dỡ bỏ hay không.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4, và ông Tập Cận Bình cũng sẽ thăm Mỹ sau đó.

"Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4, và ông ấy sẽ đến đây sau đó, có thể là Florida, Palm Beach hoặc Washington", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Các quan chức Trung Quốc vẫn chưa bình luận về kết quả cuộc đàm phán.

Minh Hạnh
Reuters, CNN
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #thuế quan #Hàn Quốc #đất hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục