Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm thuế quan sau cuộc gặp 'tuyệt vời' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/10 cho biết đã đồng ý với Chủ tịch Tập Cận Bình về việc cắt giảm thuế quan đối với Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl bất hợp pháp, nối lại việc mua đậu nành của Mỹ và duy trì hoạt động xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan (Hàn Quốc) đánh dấu chặng cuối trong chuyến công du châu Á chớp nhoáng của ông Trump, trong đó ông cũng đã đạt được những đột phá thương mại với Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

"Tôi nghĩ đó là một cuộc gặp tuyệt vời", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngay sau khi rời Busan, đồng thời chấm điểm cuộc đàm phán này là 12/10.

Tổng thống Trump cho biết thuế quan áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được cắt giảm từ 57% xuống còn 47%. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ nỗ lực ngăn chặn dòng chảy fentanyl. “Mức thuế được giảm vì tôi tin rằng họ thực sự đang có hành động mạnh mẽ", ông nói thêm.

Khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc đàm phán, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Trump rằng việc các siêu cường thỉnh thoảng có xung đột là điều bình thường.

Vài ngày trước, các nhà đàm phán thương mại của cả hai nước đã đạt được "sự đồng thuận cơ bản về việc giải quyết các mối quan tâm chính của nhau", ông Tập Cận Bình nói. "Tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với Tổng thống Trump để đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ”.

Bắc Kinh hiện đang tìm cách nới lỏng kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với công nghệ nhạy cảm, và đề nghị Mỹ hủy bỏ các loại phí cảng mới đối với tàu thuyền Trung Quốc.

Ông Trump không đưa ra bình luận ngay lập tức về các nhượng bộ của Mỹ, nhưng cho biết Trung Quốc sẽ mua "một lượng lớn" đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ "ngay lập tức".

Cũng theo Tổng thống Mỹ Trump, vấn đề liên quan đến nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc đã được giải quyết, nhưng ông không tiết lộ chi tiết.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông Trump và ông Tập Cận Bình đã "đi đến thống nhất" rằng Bắc Kinh sẽ không "áp đặt các biện pháp kiểm soát đất hiếm". Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các hạn chế của Bắc Kinh có được dỡ bỏ hay không.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4, và ông Tập Cận Bình cũng sẽ thăm Mỹ sau đó.

"Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4, và ông ấy sẽ đến đây sau đó, có thể là Florida, Palm Beach hoặc Washington", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.

Các quan chức Trung Quốc vẫn chưa bình luận về kết quả cuộc đàm phán.