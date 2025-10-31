Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch Trung Quốc nói về duy trì thương mại tự do tại hội nghị APEC

TPO - Sáng 31/10, lãnh đạo các nền kinh tế đã nhóm họp tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nhằm tìm kiếm các giải pháp tăng cường khả năng thích nghi và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 31/10 tại hội nghị cấp cao APEC ở Gyeongju (Hàn Quốc). (Ảnh: Yonhap)

Hội nghị kéo dài 2 ngày quy tụ các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC và đại diện nhiều tổ chức quốc tế. Các cuộc thảo luận về việc duy trì thương mại tự do và thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực là trọng tâm chương trình nghị sự.

Trong phiên họp đầu tiên, với chủ đề "Hướng tới một khu vực kết nối và phát triển hơn nữa", Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị APEC trong bối cảnh trật tự thương mại tự do đang thay đổi và bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng.

"Hợp tác và đoàn kết là con đường chắc chắn nhất cho một tương lai tốt đẹp hơn", ông Lee nói trong bài phát biểu khai mạc. "Tất cả chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng khi trật tự quốc tế đang trải qua sự chuyển đổi nhanh chóng”.

Ông cũng lưu ý rằng, cuộc cách mạng công nghệ do trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đang mang đến cả những khủng hoảng và cơ hội chưa từng có.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc, với tư cách là nước chủ nhà của các sự kiện APEC năm nay, mong muốn đạt được một kết quả mà tất cả các bên tham gia APEC tán thành, đồng thời làm nổi bật các sáng kiến ​​của riêng mình, chẳng hạn như về trí tuệ nhân tạo (AI) và nhân khẩu học.

Trong hai phiên họp, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét đề xuất của các thành viên APEC về các cách thức làm cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương trở nên thịnh vượng hơn, thông qua các nỗ lực như tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng và chuyển đổi số.

“Tổng thống Lee sẽ đóng vai trò cầu nối cho các nhà lãnh đạo, giúp kêu gọi sự đồng thuận về nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn. Chúng tôi mong muốn khôi phục cam kết hợp tác và tìm kiếm các biện pháp cụ thể, để APEC tiếp tục là diễn đàn kinh tế chủ chốt của khu vực và là một nền tảng phù hợp cho tương lai", Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.