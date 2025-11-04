Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine tấn công hàng loạt thiết bị quân sự Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đã tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm 1 và rạng sáng 2/11, phá hủy nhiều thiết bị phòng không chủ chốt.

Chiến dịch này nhắm vào vũ khí tối tân nhất trong mạng lưới phòng không Nga - hệ thống S-400 Triumf.

Theo thông tin từ DIU, cuộc tấn công đã phá hủy sở chỉ huy của sư đoàn phòng không S-400, radar đa chức năng 92N6E, một thành phần quan trọng của hệ thống S-400 có trách nhiệm phát hiện mục tiêu và dẫn đường tên lửa, cùng với thiết bị cung cấp năng lượng tự động của hệ thống.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn tấn công hai hệ thống radar khác hỗ trợ giám sát trên không của Nga trong khu vực, gồm radar giám sát sân bay AORL-1AS và radar P-18 Terek vốn được quân đội Nga sử dụng để cảnh báo sớm và phát hiện mục tiêu tầm thấp.

Theo giới quan sát, việc lực lượng Ukraine phá hủy các hệ thống radar này là một đòn giáng mạnh vào hệ thống phòng không tích hợp của Nga tại Crimea, vốn đã chịu áp lực liên tục từ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine trong những tháng gần đây. Việc loại bỏ radar 92N6E, một trong những thành phần tinh vi nhất của hệ thống S-400 có thể sẽ làm suy yếu khả năng theo dõi và tấn công các mục tiêu trên không, bao gồm cả máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Chiến dịch này cũng nhấn mạnh khả năng của Kiev trong việc xác định vị trí và nhắm mục tiêu chính xác vào các hệ thống phòng không của Nga.

Trước đó, ngày 31/10, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt, vô hiệu hóa đường ống dẫn nhiên liệu Koltsevaya - một cơ sở hậu cần quan trọng, cung cấp xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không cho quân đội Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Quỳnh Như
Defense Express
#Ukraine #Crimea #Nga #phòng không #S-400 #tấn công #tập kích #xung đột Nga-Ukraine

