Quân đội Ukraine cố thủ ở Pokrovsk giữa thế gọng kìm của Nga

TPO - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này vẫn đang cố thủ tại thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk), nơi mà Mátxcơva cho biết lực lượng Nga cuối cùng đã có thể bao vây sau hơn một năm giao tranh.

(Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi vẫn đang cố thủ ở Pokrovsk", Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi viết trên Facebook. "Một chiến dịch toàn diện nhằm đánh bật lực lượng đối phương ra khỏi Pokrovsk đang được tiến hành”.

Blog quân sự Deepstate cho biết, quân đội Nga hiện đã kiểm soát một phần nhỏ ở phía nam thành phố. Phần còn lại được mô tả là vùng xám, không bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Theo Deepstate, lực lượng Ukraine đang xác định và đẩy lùi các nhóm quân Nga, tạo ra những "vùng xám" rộng lớn hơn. Các sĩ quan cấp cao đã được điều động, và Ukraine đang sử dụng các đơn vị đặc nhiệm để truy tìm binh sĩ Nga.

Quân đội Ukraine cho biết tình hình ở Pokrovsk "vẫn còn khó khăn và biến động" nhưng quân đội đã "cải thiện được vị thế chiến thuật ở một số khu vực của thành phố".

Trong khi đó, hãng tin Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 đưa tin, quân đội Ukraine đang bắt đầu hạ vũ khí bên trong Pokrovsk. Zvezda cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông mà họ cho là binh lính Ukraine đầu hàng.

Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Việc giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của quân đội Nga kể từ khi lực lượng này giành được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024.

Các quan chức Nga cho biết, từ Pokrovsk và Kostiantynivka, quân đội nước này có thể tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.