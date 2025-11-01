Nga không kích cắt đứt tuyến đường tiếp tế quân sự của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào cây cầu chiến lược ở vùng Dnepropetrovsk, khiến hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine trong khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Không quân Nga đã tấn công cây cầu bắc qua sông Volchya, vốn là một phần của tuyến đường tiếp tế quan trọng mà lực lượng Ukraine sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự tới thị trấn Pokrovskoye, nằm ở phía đông vùng Dnepropetrovsk.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy công trình này bị rung chuyển bởi nhiều vụ nổ mạnh, khiến ít nhất một nhịp cầu bị sập.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát làng Novoaleksandrovka, cách Pokrovskoye khoảng 12 km. Theo tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát được khu vực rộng 12 km vuông sau chiến dịch tấn công.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine cho biết Dnepropetrovsk đang là một trong những hướng phòng thủ trọng yếu của Kiev. Tháng trước, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky được cho là đã sa thải hai sĩ quan cấp cao sau một loạt thất bại ở Dnepropetrovsk và Zaporozhye. Giữa tháng 10, ông Syrsky từng thừa nhận tình hình tiền tuyến rất khó khăn.

Về mặt ngoại giao, Moscow khẳng định vẫn mở cửa cho đối thoại hòa bình, với điều kiện lợi ích quốc gia và thực tế trên chiến trường phải được tôn trọng. Nga đồng thời cáo buộc chính quyền Kiev trì hoãn đàm phán và thiếu thiện chí trong việc chấm dứt xung đột.