Ukraine tăng cường sức mạnh hải quân với vũ khí mới

Quỳnh Như

TPO - Hải quân Ukraine vừa tiếp nhận loạt tàu chiến hiện đại Combat Boat 90 (CB90) từ Thụy Điển và Na Uy, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân giữa bối cảnh xung đột với Nga vẫn diễn ra căng thẳng.

"Hải quân Ukraine gần đây đã tiếp nhận các tàu tấn công nhanh Combat Boat 90 từ Thụy Điển và Na Uy. Những tàu này đã biên chế chính thức vào hạm đội, và một sư đoàn đầy đủ được thành lập dựa trên loại phương tiện chiến đấu hiện đại này", thông cáo của Hải quân Ukraine cho biết.

image-4.jpg

Combat Boat 90 là lớp tàu tấn công nhanh, được phát triển bởi nhà sản xuất Dockstavarvet, một thành phần của tập đoàn Saab của Thụy Điển. Tàu được đánh giá là một trong những phương tiện hải quân tốt nhất thế giới và hiện được sử dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu Combat Boat 90 có thể hoạt động như tàu phòng thủ bờ biển, tàu tuần tra hoặc tàu hỗ trợ các hoạt động đặc biệt. Combat Boat 90 cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo.

Combat Boat 90 có trọng lượng nhẹ với chiều dài tổng thể 14,9m. Tàu có lượng giãn nước 18 tấn, rộng tối đa 3,85m, mớn nước nông. Được trang bị hai động cơ diesel DSI14 V8 công suất 625 mã lực, Combat Boat 90 di chuyển với tốc độ tối đa 75 km/h, tầm hoạt động 400 km. Tàu có thể chở theo 21 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí và 4,5 tấn hàng hóa.

Tàu tấn công nhanh Combat Boat 90 được trang bị ba súng máy M2HB, một súng máy 12,7mm (hoặc súng phóng lựu 40mm) được cố định trên giá đỡ phía sau buồng lái. Ngoài ra, Combat Boat 90 cũng được gắn một súng phóng lựu Mk 19; 4 quả mìn hải quân hoặc 6 quả mìn sâu.

Việc tiếp nhận Combat Boat 90 được đánh giá là một phần trong chiến lược tăng cường khả năng kiểm soát vùng ven biển của Ukraine, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với sức ép quân sự ngày càng lớn của Hải quân Nga ở Biển Đen.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #hải quân #Combat Boat 90 #Thụy Điển #Na Uy #tàu chiến #tàu tấn công nhanh

