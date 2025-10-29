Ukraine xây dựng 'xương sống không quân' với 250 máy bay chiến đấu hiện đại

TPO - Ukraine đang triển khai chương trình quân sự quy mô lớn nhằm tái thiết và hiện đại hóa lực lượng không quân, hướng tới mục tiêu xây dựng phi đội gồm 250 máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo hồi đầu tuần, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, mục tiêu của Ukraine là tạo ra một phi đội đầy đủ gồm 250 máy bay chiến đấu mới. Điều này sẽ đặt nền tảng cho việc hiện đại hóa hàng không quân sự và đảm bảo an ninh quốc gia trong nhiều năm tới.

"Chúng tôi đang đàm phán với Thụy Điển, Pháp và Mỹ. Yêu cầu chung là hình thành một phi đội gồm 250 máy bay chiến đấu mới. Đó là tương lai của chúng tôi", ông cho biết.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh, việc chuyển đổi sang các nền tảng hàng không mới sẽ cho phép Ukraine bảo vệ không phận tốt hơn, đồng thời tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng vào các tiêu chuẩn công nghệ phương Tây.

Ba nền tảng cho Không quân Ukraine

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, lực lượng không quân tương lai của nước này sẽ dựa trên ba loại máy bay chiến đấu chủ lực: F-16 (Mỹ), Gripen (Thụy Điển) và Rafale (Pháp).

"Ba nền tảng là F-16, Gripen và Rafale. Xét đến kinh nghiệm, khả năng vận hành và sự linh hoạt, đây là lựa chọn tối ưu cho Ukraine", ông Zelensky lưu ý.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng, tiêm kích Gripen của Thụy Điển là ưu tiên hàng đầu của Ukraine vì chi phí bảo dưỡng thấp nhất và việc đào tạo phi công chỉ mất khoảng sáu tháng. Hơn nữa, những máy bay này có thể cất cánh từ đường cao tốc và tương thích với hầu hết các loại vũ khí mà Ukraine đang sử dụng.

150 chiếc Gripen từ Thụy Điển

Ukraine và Thụy Điển đã ký biên bản ghi nhớ về khả năng bán 150 máy bay chiến đấu đa năng JAS 39E Gripen nhằm tăng cường sức mạnh cho Kiev.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, việc hợp tác với Thụy Điển trong lĩnh vực không quân đánh dấu bước tiến quan trọng, mở rộng đáng kể năng lực chiến đấu của Ukraine.

JAS 39 Gripen là máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ 4.5 do Saab phát triển, được thiết kế để triển khai cho cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công. Ukraine và Thụy Điển đã nhiều lần thảo luận về khả năng cung cấp máy bay này cho Kiev.

Gripen E là phiên bản nâng cấp của các mẫu Gripen trước đây với động cơ, hệ thống điện tử hàng không và radar cải tiến. Trong đó, động cơ General Electric F414-GE-39E tạo ra lực đẩy mạnh hơn 25% so với các mẫu tiền nhiệm, giúp tăng cường khả năng cơ động và hiệu suất của máy bay. Radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) Raven ES-05, cung cấp độ chính xác cao và phát hiện mục tiêu tầm xa.

Gripen E có 10 giá treo cho phép mang theo nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa Meteor, IRIS-T, cũng như nhiều loại bom dẫn đường.