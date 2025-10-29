Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhà khoa học AI hàng đầu Trung Quốc qua đời ở tuổi 37

Quỳnh Như

TPO - Giới học thuật Trung Quốc bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Giáo sư Liu Hao Lin (Lưu Hạo Lâm), một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của nước này trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo cáo phó được công bố trực tuyến, ông Liu Hao Lin, giáo sư Trường Đại Học Tương Đàm (Xiangtan University), tỉnh Hồ Nam, qua đời hôm thứ Bảy (25/10) ở tuổi 37 sau một cơn bạo bệnh nghi do viêm cơ tim. Lễ tưởng niệm đã được tổ chức vào Chủ nhật (26/10) tại thành phố Ninh Hương, quê nhà của ông.

Trường Đại học Tương Đàm ngay sau đó cũng đã đăng cáo phó riêng và chuyển ảnh đại diện của ông trên trang web của trường sang màu đen trắng để tưởng nhớ.

img-392ff88f1da9-1-192.jpg
Giáo sư Liu Hao Lin - nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực AI.

Một đồng nghiệp của Giáo sư Liu Hao Lin cho biết sự ra đi của ông là quá đột ngột. Theo người này, ông Liu được cho là mắc viêm cơ tim, phát bệnh khi về nhà vào tối thứ Sáu sau giờ dạy, và qua đời tại bệnh viện vào sáng thứ Bảy.

"Ông ấy là một học giả xuất sắc và chăm chỉ", vị đồng nghiệp này cho biết.

Một sinh viên của ông Liu trong bài đăng trên mạng xã hội cho biết: "Tôi thực sự ngưỡng mộ thầy - một người tận tâm và kiên nhẫn. Tôi bàng hoàng khi nghe thông tin này".

Được biết, nghiên cứu của Giáo sư Liu tập trung vào trí tuệ nhân tạo biên (edge intelligence) - công nghệ giúp các thiết bị xử lý dữ liệu trong thời gian thực mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây. Ngoài ra, ông còn chuyên sâu trong mạng thông minh, an ninh dữ liệu, và phân bổ tài nguyên trong đào tạo AI - những lĩnh vực cốt lõi trong phát triển trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Sinh ra tại Ninh Hương, ông Liu theo học tại Đại học Tứ Xuyên (Thành Đô) từ năm 2006 và nhận bằng tiến sĩ vào năm 2015. Sau khi tốt nghiệp, ông công tác tại Khoa Kỹ thuật Thông tin (sau đổi tên thành Khoa Khoa học Máy tính) của Trường Đại học Tương Đàm, và được phong hàm giáo sư vào năm 2024.

Ông cũng được mời tham gia nhiều chương trình phát triển tài năng trẻ cấp tỉnh, được đánh giá là một trong những học giả tiềm năng hàng đầu trong lĩnh vực AI của Trung Quốc.

Trong sự nghiệp của mình, ông Liu đã chủ trì bảy dự án nghiên cứu, trong đó có nhiều dự án được Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc tài trợ. Ông công bố hơn 20 bài báo khoa học, sở hữu trên 10 bằng sáng chế và được đánh giá là giảng viên xuất sắc trong năm qua.

Quỳnh Như
SCMP
#Liu Hao Lin #trí tuệ nhân tạo #khoa học Trung Quốc #AI biên #nghiên cứu AI #đột quỵ #khoa học máy tính

