Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Nhà khoa học vĩ đại người Trung Quốc qua đời

Bình Giang

TPO - Nhà vật lý người Mỹ gốc Trung Quốc Dương Chấn Ninh (Chen Ning Yang), một trong những nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới và từng đoạt giải Nobel, vừa qua đời ở Bắc Kinh vì bệnh nặng, hưởng thọ 103 tuổi, Xinhua đưa tin.

img-0480.jpg
Nhà vật lý học Dương Chấn Ninh. (Ảnh: SCMP)

Nhà vật lý sinh ra tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã nghiên cứu về cơ học thống kê và các nguyên lý đối xứng trong vật lý hạt cơ bản.

Ông được xếp ngang hàng với Albert Einstein - một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

Năm 1954, ông và nhà vật lý người Mỹ Robert Mills là tác giả của bộ phương trình có ý nghĩa quan trọng với vật lý tương đương thuyết tương đối của Einstein. Thuyết Yang-Mills mô tả cách thức hoạt động của 3 trong 4 lực cơ bản của tự nhiên, gồm tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác mạnh, trong thế giới hạ nguyên tử.

Nó đặt nền tảng cho Mô hình chuẩn ra đời sau đó, trở thành nền tảng của vật lý hiện đại.

"Ông Dương là một trong những nhà vật lý lý thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ 20", ông Shi Yu, giáo sư vật lý và phó giám đốc Trung tâm Lượng tử Wilczek tại Viện Nghiên cứu cao cấp Thượng Hải, đánh giá. GS Shi cho biết, nếu không có thuyết Yang-Mills sẽ không có Mô hình chuẩn.

"Về khía cạnh này, ông Dương gần với Einstein hơn những người cùng thời", GS Shi nói.

Theo nhà nghiên cứu này, đóng góp sâu sắc nhất của ông Dương là thay đổi tư tưởng của người Trung Quốc rằng người Trung Quốc không giỏi bằng các nước khác trong lĩnh vực khoa học.

Năm 1957, ông Dương và đồng nghiệp Lý Chính Đạo trở thành những nhà khoa học đầu tiên sinh ra tại Trung Quốc được trao giải Nobel Vật lý cho khám phá khiến giới khoa học kinh ngạc. Các nhà vật lý thường tin vào một khái niệm gọi là tính ngang bằng, nghĩa là một hạt phân rã luôn tạo ra số lượng các hạt con tương đương.

Nhưng ông Dương và ông Lý phản bác lý thuyết đó bằng một bài báo quan trọng được xuất bản năm 1956, trong đó họ nêu ra thí nghiệm cho thấy số lượng các hạt con được tạo ra bởi một hạt phân rã có thể dao động.

Bình Giang
Xinhua, SCMP
#Mô hình chuẩn #Nobel Vật lý #Dương Chấn Ninh #Thuyết Yang-Mills

Xem thêm

Cùng chuyên mục