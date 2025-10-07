Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Ba người Mỹ đoạt giải Nobel Vật lý 2025 nhờ khám phá về lượng tử

Bình Giang

TPO - Chiều nay (7/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2025 cho ba nhà khoa học Mỹ: John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis, “vì khám phá về hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện”.

screen-shot-2025-10-07-at-44854-pm.png
Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2025

Ba nhà khoa học đã sử dụng một loạt thí nghiệm để chứng minh rằng những đặc tính kỳ lạ của thế giới lượng tử có thể được cụ thể hóa trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Hệ thống điện siêu dẫn của họ có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như thể nó đi thẳng qua một bức tường. Họ cũng chứng minh rằng hệ thống này hấp thụ và phát xạ năng lượng với liều lượng nhất định, đúng như dự đoán của cơ học lượng tử.

Những khám phá này giúp phát triển thế hệ công nghệ lượng tử mới, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử.

TS John Clarke và TS John M. Martinis cùng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH California; TS Michel H. Devoret làm việc tại ĐH Yale University và ĐH California.

Ba người sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD), kèm theo huy chương vàng 18 carat và bằng khen.

Giải Nobel Vật lý là giải thứ hai trong mùa năm nay. Ngày 6/10, hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật Bản trở thành chủ nhân của giải Nobel Y học nhờ những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi.

Tổng số 118 giải Nobel Vật lý đã được trao kể từ năm 1901.

Bình Giang
#Giải Nobel 2025 #Nobel Vật lý 2025 #Lượng tử #Công nghệ lượng tử #Đường hầm lượng tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục