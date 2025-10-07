Ba người Mỹ đoạt giải Nobel Vật lý 2025 nhờ khám phá về lượng tử

TPO - Chiều nay (7/10), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Vật lý năm 2025 cho ba nhà khoa học Mỹ: John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis, “vì khám phá về hiệu ứng đường hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện”.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý 2025

Ba nhà khoa học đã sử dụng một loạt thí nghiệm để chứng minh rằng những đặc tính kỳ lạ của thế giới lượng tử có thể được cụ thể hóa trong một hệ thống đủ lớn để cầm trên tay.

Hệ thống điện siêu dẫn của họ có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như thể nó đi thẳng qua một bức tường. Họ cũng chứng minh rằng hệ thống này hấp thụ và phát xạ năng lượng với liều lượng nhất định, đúng như dự đoán của cơ học lượng tử.

Những khám phá này giúp phát triển thế hệ công nghệ lượng tử mới, bao gồm mật mã lượng tử, máy tính lượng tử và cảm biến lượng tử.

TS John Clarke và TS John M. Martinis cùng giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH California; TS Michel H. Devoret làm việc tại ĐH Yale University và ĐH California.

Ba người sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD), kèm theo huy chương vàng 18 carat và bằng khen.

Giải Nobel Vật lý là giải thứ hai trong mùa năm nay. Ngày 6/10, hai nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật Bản trở thành chủ nhân của giải Nobel Y học nhờ những khám phá của họ liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi.

Tổng số 118 giải Nobel Vật lý đã được trao kể từ năm 1901.