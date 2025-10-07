Chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012 cùng nhiều nhà khoa học trên thế giới đến Gia Lai

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 2 bên trái) dự khai mạc hội nghị.

Tôn vinh những đóng góp xuất sắc về Vật lý Lượng tử.

Đây là sự kiện khoa học đặc biệt quan trọng, hưởng ứng sáng kiến “Năm Quốc tế về Khoa học và Công nghệ lượng tử (IYQ)” được Liên Hợp Quốc công bố ngày 7/6/2024, nhân kỷ niệm 100 phát triển khoa học lượng tử.

Hội nghị thu hút hơn 80 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh đến từ 14 quốc gia trên thế giới và 60 học sinh xuất sắc chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh từ 3 trường THPT Chuyên trong khu vực.

Đặc biệt, hội nghị có sự hiện diện của GS. Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012. Ông cũng là giáo sư Nobel thứ 19 đến với tỉnh Gia Lai và ICISE kể từ khi trung tâm đi vào hoạt động năm 2013.

GS. Trần Thanh Vân phát biểu khai mạc.

Theo GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, hội nghị là dịp để cộng đồng khoa học cùng nhìn lại một thế kỷ rực rỡ của vật lý lượng tử, nền tảng cho công nghệ lượng tử, được dự báo sẽ tạo nên cuộc cách mạng khoa học-công nghệ tiếp theo của nhân loại sau trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, là dịp để tôn vinh GS. Serge Haroche, người có nhiều đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực Vật lý Lượng tử.

“Trong hơn một thế kỷ qua, Vật lý nguyên tử và cơ học lượng tử đã song hành, vừa bổ sung vừa thúc đẩy lẫn nhau, mở ra nhiều cuộc cách mạng trong nhận thức và ứng dụng công nghệ của nhân loại. Các thí nghiệm nghiên cứu tương tác giữa ánh sáng và nguyên tử, đặc biệt từ sau khi laser ra đời cách đây hơn 60 năm, đã đưa lĩnh vực này trở thành trung tâm của nhiều giải Nobel, mở đường cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử mà nhân loại đang bước vào ngày nay", GS. Vân phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu.

Phát biểu chào mừng, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và trân trọng những đóng góp to lớn mà ICISE đã và đang thực hiện. ICISE không chỉ hiện thực hóa mối quan hệ hợp tác khoa học Pháp - Việt, mà còn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

Ông Giang khẳng định, Gia Lai luôn coi khoa học và giáo dục là nền tảng cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Do vậy, tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ICISE phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân tri thức của mình.

Đồng thời, tỉnh cũng định hướng xây dựng các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nhằm cộng hưởng và thụ hưởng nguồn tri thức quý báu từ các nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần thiết thực vào sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bên trái) tặng hoa chúc mừng vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc sau khi nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan của Cộng hòa Pháp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kêu gọi và mong muốn có được sự hợp tác từ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực lượng tử và bán dẫn, thông qua ICISE và các Trường Đại học đứng chân trên địa bàn tỉnh để đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung trong tiến trình hội nhập khoa học công nghệ toàn cầu. Đồng thời, tin tưởng Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” sẽ mang lại nhiều kết quả học thuật có giá trị và tạo thêm động lực mới cho hợp tác khoa học.

Khuyến khích nuôi dưỡng khoa học cơ bản

GS. Serge Haroche - nhà khoa học người Pháp, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, bày tỏ vinh dự có mặt tại ICISE, nơi kết nối các nhà khoa học toàn cầu trong một không gian tuyệt đẹp, kết hợp giữa thiên nhiên và tri thức.

GS. Serge Haroche bày tỏ vui mừng khi đến ICISE dự hội nghị.

Theo GS. Serge Haroche, Vật lý lượng tử ra đời từ sự tò mò thuần túy của những nhà khoa học như Heisenberg và Schrodinger nhưng đã làm thay đổi thế giới thông qua hàng loạt ứng dụng như transistor, laser, GPS hay MRI. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng sống còn của nghiên cứu cơ bản, mảnh đất màu mỡ nơi các ý tưởng ứng dụng nảy mầm, thường theo những cách hoàn toàn bất ngờ.

GS. Serge Haroche cũng khuyến khích tỉnh Gia Lai, ICISE, các trường đại học... cần tiếp tục nuôi dưỡng khoa học cơ bản trong môi trường học thuật tự do và bền vững...