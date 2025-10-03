Pháp nâng hạng huân chương cao quý nhất cho hai nhà khoa học gốc Việt

TPO - Chiều nay (3/10), Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sỹ quan, huân chương cao quý nhất của nước Pháp, tặng hai nhà khoa học xuất sắc người Pháp gốc Việt: Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc.

Giáo sư Jean Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc là hai nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS).

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, buổi lễ vốn đặc biệt lại càng đặc biệt hơn vì huân chương được trao cho hai vợ chồng nhà khoa học.

Đại sứ khẳng định, hai nhà khoa học đã cống hiến trọn đời, toàn bộ công sức và tài sản cá nhân cho sự phát triển của khoa học và tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, cũng như giữa Việt Nam và cộng đồng khoa học thế giới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa hai Giáo sư tại buổi lễ. Ảnh: Thu Loan

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa hai nhà khoa học. Ảnh: Thu Loan

Sự nghiệp lâu dài của hai nhà khoa học bắt đầu với việc tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam” thường niên từ năm 1993, quy tụ các nhà khoa học nổi tiếng thế giới trong nhiều lĩnh vực khoa học: Phát triển bền vững (hải dương học, quan sát Trái đất, sinh học, y tế), khoa học cơ bản (vật lý hạt, vật lý thiên văn, toán học), cũng như khoa học xã hội và nhân văn. Toàn bộ nguồn thu từ sự kiện khoa học này được tái đầu tư để thành lập Trung tâm quốc tế về Liên ngành khoa học và giáo dục (ICISE) tại Quy Nhơn năm 2013.

Là một sáng kiến độc đáo tại Việt Nam, ICISE trở thành nơi tổ chức các hội nghị khoa học và học thuật cấp cao, thu hút các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới. Nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng, thu hút được sự tham gia của nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel và Huy chương Fields tại nhiều sự kiện.

ICISE cũng hướng đến việc phổ biến văn hóa khoa học đến công chúng Việt Nam, đặc biệt là khơi dậy niềm đam mê khoa học trong giới trẻ.

ICISE trở thành địa điểm quan trọng trong hợp tác khoa học Pháp - Việt, nhận được sự ủng hộ của các cơ quan chức năng cấp cao nhất của hai nước. Bên cạnh cam kết với khoa học, hai nhà khoa học cũng có nhiều hoạt động từ thiện. GS. Jean Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc thành lập Hiệp hội “Aide à l'enfance du Vietnam” vào năm 1970 và thành lập Làng trẻ em SOS đầu tiên tại Việt Nam dành cho trẻ mồ côi Việt Nam.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet phát biểu tại sự kiện và tặng Huân chương cho hai Giáo sư. Ảnh: Thu Loan

Huân chương Bắc đẩu bội tinh là huân chương danh dự cao nhất ở Pháp, dành để vinh danh cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực dân sự hoặc quân sự. Hệ thống huân chương này có 5 cấp bậc theo thứ tự từ thấp đến cao: Chevalier (Hiệp sĩ); Officier (Sĩ quan); Commandeur (Chỉ huy); Grand Officier (Sĩ quan cấp cao); Grand Croix (Đại Thập tự).

GS. Jean Trần Thanh Vân và GS. Lê Kim Ngọc được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh hạng Hiệp sĩ năm 2000.