Gia Lai tham vọng thu hút các ‘ông lớn’ công nghệ

TPO - Ngày 5/10, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đến năm 2035.

Ngành chế biến thủy sản của Gia Lai.

Gia Lai tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh tế thế mạnh của tỉnh như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; công nghệ sinh học và y dược; công nghệ về nông - lâm - thủy sản; công nghệ năng lượng tái tạo; công nghệ phục vụ du lịch và đô thị thông minh.

Theo đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính; thu hút nhân lực chất lượng cao, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Với mũi nhọn là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, IoT, ứng dụng trong y tế, du lịch thông minh, đô thị thông minh.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng, thủy sản, vật nuôi; chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp sạch, hữu cơ; khai thác thế mạnh nguồn dược liệu, gắn chế biến sâu và sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác từ dược liệu. Với mũi nhọn là công nghệ gene, công nghệ enzyme - vi sinh, công nghệ chiết xuất dược liệu.

Tập trung vào chế biến sâu các sản phẩm chủ lực như gỗ rừng trồng, thủy sản (tôm, cá ngừ), cà phê, hồ tiêu, trái cây… theo quy mô công nghiệp. Hình thành các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, hướng tới nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hữu cơ và sạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong nông nghiệp, khuyến khích, phát triển các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu kinh tế trung hòa các-bon. Với mũi nhọn là tự động hóa, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến thực phẩm sạch và đạt chuẩn xuất khẩu (EU, Mỹ, Nhật…).

Gia Lai cũng là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn nhất cả nước, với hệ thống điện gió, điện mặt trời ở khu vực ven biển, trung du; điện sinh khối và năng lượng từ phụ phẩm nông nghiệp. Với mũi nhọn là công nghệ lưu trữ (battery, BESS), công nghệ điều khiển - giám sát số (SCADA, IoT).

Tỉnh số hóa di sản, bảo tàng, du lịch ảo 3D/VR, hệ thống dữ liệu du lịch, bản đồ số, thẻ du lịch thông minh. Với mũi nhọn là ứng dụng AI, VR/AR trong du lịch - văn hóa.

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 30% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh. Có trên 25% doanh nghiệp vừa và nhỏ có hợp tác nghiên cứu, phát triển với viện/trường. Có trên 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số.

Đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao (kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên gia, cán bộ quản lý…) đáp ứng cơ bản nhu cầu cầu các ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, thu hút ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ lớn thế giới đặt trụ sở hoặc đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại Gia Lai.