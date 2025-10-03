Đưa Gia Lai từ 'đại ngàn tới đại dương', trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

TPO - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã nêu các định hướng đưa Gia Lai từ "đại ngàn tới đại dương", trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ngày 3/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 200 đại biểu khách mời và 449/450 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng và định hướng cho chặng đường phát triển mới đối với Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh mở ra chặng đường phát triển, đưa tỉnh Gia Lai từ "đại ngàn tới đại dương", cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định hợp nhất thành tỉnh Gia Lai đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành một thực thể chính trị - hành chính - kinh tế mới, không chỉ lớn về quy mô, mà còn mạnh về năng lực cạnh tranh, có tiềm năng tăng trưởng toàn diện, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Thời gian tới, Gia Lai cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Chú trọng sự đoàn kết, thống nhất thực chất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Trong đó, cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng, là cấp chính quyền gần dân, sát dân, trực tiếp quản trị, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đặc biệt, tỉnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện và nguồn lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Gia Lai cần ưu tiên mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Xây dựng và thực hiện quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp, liên vùng. Đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi đa mục tiêu. Phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, vùng nguyên liệu lớn gắn với chế biến sâu, sản xuất sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay, tỉnh cần gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường. Trong đó, tăng cường nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tăng cường phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; coi trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cân bằng sinh thái, an ninh nguồn nước.

Quang cảnh Đại hội.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Gia Lai cần tiếp tục coi trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Tăng cường các chương trình giao lưu, hợp tác biên giới với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội vùng biên và bảo đảm an ninh biên giới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng sâu sắc rằng, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.