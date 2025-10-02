Gia Lai xác định các khâu đột phá để cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Chiều 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị. Tham gia Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên trù bị, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch với 18 đồng chí, Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Phiên trù bị được tiến hành trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho phiên khai mạc và toàn bộ chương trình Đại hội.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai.

Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trải qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, kế thừa những thành quả đã đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang và tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.