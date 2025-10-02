Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai xác định các khâu đột phá để cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Tiền Lê - Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

tien-phong-8716.jpg
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Chiều 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị. Tham gia Đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 147.000 đảng viên của 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tại phiên trù bị, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch với 18 đồng chí, Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Phiên trù bị được tiến hành trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, thống nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho phiên khai mạc và toàn bộ chương trình Đại hội.

tien-phong.jpg
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I
494391ba6b3ee160b82f.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh Gia Lai.

Đại hội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử, cả nước vừa hoàn thành cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và trải qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế đã được nâng lên một tầm cao mới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, kế thừa những thành quả đã đạt được, truyền thống cách mạng vẻ vang và tiềm năng to lớn của không gian phát triển mới, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tỉnh Gia Lai cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tiền Lê - Trương Định
#Gia Lai #Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai #khâu đột phá phát triển #kỷ nguyên mới #phát triển kinh tế xã hội #đổi mới sáng tạo #đoàn kết dân tộc #bộ máy chính quyền #mục tiêu phát triển 2025-2030 #quyết tâm chính trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục