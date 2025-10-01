Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Tiền Lê - Trương Định
TPO - Chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Ngày 1/10, Tỉnh uỷ Gia Lai tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành trong 3 ngày, từ 2-4/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (số 1 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Gia Lai). Đại biểu chính thức dự đại hội gồm 450 người, đại diện cho 147.054 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Sau khi nghe nghe ý kiến, giải đáp thắc mắc của các phóng viên báo đài, ông Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, đại hội là khởi đầu mới mang khát khao xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Theo ông Rah Lan Chung, đại hội xác định phương châm Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá – Phát triển.

tien-phong-873.jpg
Ông Rah Lan Chung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai cũng chia sẻ, trong quá trình thảo luận đã nghiên cứu rất kỹ các định hướng của Trung ương để đưa ra chủ đề, phương châm của đại hội. Chủ đề cũng đã nêu và bao hàm những mong mỏi, xác định những yêu cầu, tập trung cho công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, đảm bảo được công tác quốc phòng, an ninh.

Ông Rah Lan Chung cho hay, thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Tỉnh tiếp tục nghiên cứu xem điểm nghẽn ở chỗ nào, từ cơ chế, cán bộ, sự vận hành, phối hợp… Trên cơ sở đó sẽ tập trung tháo gỡ. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để tạo môi trường thông thoáng, các nhà đầu tư quan tâm.

Về yếu tố con người, ông Rah Lan Chung cũng thẳng thắn thừa nhận, thời gian vừa qua khi sáp nhập tỉnh, chắc chắn phải có những khó khăn ban đầu. Về các vấn đề này, Tỉnh uỷ đã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết. Qua đó có thể khẳng định, đã đảm bảo yêu cầu việc vận hành 135 xã, phường. Đặc biệt, Tỉnh uỷ cũng thường xuyên đánh giá, tháo gỡ những vướng mắc, hướng tới chính quyền hai cấp là nơi tin cậy, phục vụ tốt nhất cho người dân.

ad0b67240bd0818ed8c1.jpg
Bà Nguyễn Thị Bích Ly thông tin về đại hội tại buổi họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Ly - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã thông tin công tác chuẩn bị đại hội.

Chủ đề đại hội là xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ tập trung thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, gồm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tiền Lê - Trương Định
#Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai #phương châm đại hội #phát triển #chủ đề đại hội 2025-2030 #xây dựng đảng #vững mạnh #ông Rah Lan Chung #họp báo #đường lối của đảng

