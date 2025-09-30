Gia Lai khánh thành 2 tuyến giao thông quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Ảnh: Trương Định

Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, đi qua địa bàn phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn và xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) có tổng chiều dài tuyến 1,59km.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50km/h, quy mô bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân là tuyến đường quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giúp cho việc lưu thông hàng hóa và du khách từ trung tâm TP. Quy Nhơn (cũ) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước (cũ) và ngược lại được thuận lợi; từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức lễ khánh thành dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Tuyến đường với chiều dài 3,53km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 20,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, bằng vốn ngân sách tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan tuyến đường.

Đây là công trình tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây, kết nối đường ven biển với các tuyến ĐT.633, ĐT.639 để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Giúp giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đoạn tuyến ĐT.633 hiện trạng xã Đề Gi, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và toàn tỉnh...