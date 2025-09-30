Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia Lai khánh thành 2 tuyến giao thông quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 30/9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.

y3.jpg
Khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân. Ảnh: Trương Định

Dự án đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân, đi qua địa bàn phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn và xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) có tổng chiều dài tuyến 1,59km.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50km/h, quy mô bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Tổng mức đầu tư 519 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân là tuyến đường quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giúp cho việc lưu thông hàng hóa và du khách từ trung tâm TP. Quy Nhơn (cũ) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước (cũ) và ngược lại được thuận lợi; từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

tp-y4.jpg
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 50km/h, quy mô bề rộng nền đường 20,5m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Ảnh: Trương Định

Đồng thời, đây là món quà mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

tp-y5.jpg

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức lễ khánh thành dự án Tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).

Tuyến đường với chiều dài 3,53km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 20,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 17,5m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư 336 tỷ đồng, bằng vốn ngân sách tỉnh.

tp-y2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham quan tuyến đường.

Đây là công trình tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây, kết nối đường ven biển với các tuyến ĐT.633, ĐT.639 để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực. Giúp giảm thiểu lưu lượng người và phương tiện giao thông qua đoạn tuyến ĐT.633 hiện trạng xã Đề Gi, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và toàn tỉnh...

Trương Định
#Gia Lai #đường Điện Biên Phủ #tuyến tránh ĐT.633 #phát triển kinh tế Gia Lai #giao thông Gia Lai #khánh thành đường #đại hội đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục