Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lào Cai:

Khánh thành đường hơn 360 tỷ đồng nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 27/9, tại xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành công trình đường nối tỉnh lộ 163 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc dự án nút giao IC13. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 và nhiều lần điều chỉnh, bổ sung sau đó. Tuyến đường có chiều dài 6,15 km, điểm đầu nối với trục I khu công nghiệp Âu Lâu, điểm cuối nối với tỉnh lộ 166 tại xã Quy Mông. Tổng mức đầu tư 362,8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

10362.jpg
10363.jpg
Đường nối tỉnh lộ 163 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai. Công trình được khởi công ngày 20/12/2021, sau gần 4 năm thi công đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

10364.jpg
Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Để thực hiện dự án, các đơn vị đã phải đào đắp hơn 850.000 m3 đất đá; sử dụng trên 25.000 m3 cấp phối đá dăm, 16.000 m3 bê tông xi măng và 7.800 m3 bê tông nhựa. Dự án cũng thu hồi khoảng 27 ha đất của 394 hộ dân, trong đó 16 hộ phải di dời, được bố trí tái định cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, công trình đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian ra cao tốc cho khu vực hữu ngạn sông Hồng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch, thu hút đầu tư. Đây cũng là động lực để mở rộng không gian đô thị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và khu vực.

10349.jpg
10339.jpg
Đông đảo người dân tham dự lễ khánh thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công và người dân vùng dự án. “Công trình là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai. Đây cũng là bước đi thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển Trung du, miền núi Bắc Bộ, đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm giao thương, dịch vụ quan trọng của khu vực và cả nước”, ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.

10367.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Thành Đạt
#đường nối tỉnh lộ 163 #cao tốc Nội Bài - Lào Cai #dự án hạ tầng giao thông Lào Cai #khánh thành đường cao tốc #phát triển kinh tế Lào Cai #nút giao IC13 #đầu tư xây dựng đường bộ #giao thông khu công nghiệp Âu Lâu #tái định cư dự án giao thông #đường cao tốc Bắc Bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục