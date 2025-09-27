Lào Cai: Khánh thành đường hơn 360 tỷ đồng nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Sáng 27/9, tại xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành công trình đường nối tỉnh lộ 163 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc dự án nút giao IC13. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 và nhiều lần điều chỉnh, bổ sung sau đó. Tuyến đường có chiều dài 6,15 km, điểm đầu nối với trục I khu công nghiệp Âu Lâu, điểm cuối nối với tỉnh lộ 166 tại xã Quy Mông. Tổng mức đầu tư 362,8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Đường nối tỉnh lộ 163 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai. Công trình được khởi công ngày 20/12/2021, sau gần 4 năm thi công đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Để thực hiện dự án, các đơn vị đã phải đào đắp hơn 850.000 m3 đất đá; sử dụng trên 25.000 m3 cấp phối đá dăm, 16.000 m3 bê tông xi măng và 7.800 m3 bê tông nhựa. Dự án cũng thu hồi khoảng 27 ha đất của 394 hộ dân, trong đó 16 hộ phải di dời, được bố trí tái định cư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, công trình đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn thời gian ra cao tốc cho khu vực hữu ngạn sông Hồng, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch, thu hút đầu tư. Đây cũng là động lực để mở rộng không gian đô thị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và khu vực.

Đông đảo người dân tham dự lễ khánh thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, thi công và người dân vùng dự án. “Công trình là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lào Cai. Đây cũng là bước đi thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển Trung du, miền núi Bắc Bộ, đưa Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm giao thương, dịch vụ quan trọng của khu vực và cả nước”, ông Trần Huy Tuấn nhấn mạnh.