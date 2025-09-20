Gần 7.700 tỷ đồng 'lên đời' đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai

TPO - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang khẩn trương chuẩn bị để khởi công mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện VEC cho biết theo kế hoạch, dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ khởi công vào ngày 27/9 tới.

Theo đại diện VEC, dự án có mục tiêu đầu tư mở rộng đoạn tuyến từ Km123+080 đến Km244+155 với tổng chiều dài 121,33 km; riêng hạng mục hệ thống giao thông thông minh (ITS) sẽ triển khai trên toàn tuyến.

Dự án sẽ mở rộng phần đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng mặt đường 24 m; bổ sung dải phân cách giữa đồng bộ với các đoạn đã mở rộng trong giai đoạn 1; kéo dài cống chui dân sinh để phù hợp quy mô đường cao tốc 4 làn xe.

Đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe. Ảnh: Anh Tú.

Phần cầu thuộc đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới bên trái tuyến, đồng bộ với cầu hiện hữu. Đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm 1 hầm mới dài khoảng 530m, quy mô 3 làn xe, nhằm đáp ứng điều chỉnh quy hoạch lên 6 làn xe trên toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 7.700 tỷ đồng, trong đó 3.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước; gần 940 tỷ đồng vốn tự có của VEC (bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng); còn lại là vốn VEC huy động thêm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 624/TTg-CN ngày 30/5/2025, dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai, thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ khởi công trong năm 2025 và cơ bản hoàn thành trong năm 2026.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 264 km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 2 và cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, điểm cuối tại xã Bát Xát (Lào Cai). Tuyến đường đi qua Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai; kết nối với cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu (Trung Quốc) và là hợp phần quan trọng trong Hành lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án xây dựng cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1 có chiều dài gần 245 km, do VEC làm chủ đầu tư, đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2014. Trong đó, đoạn Nội Bài - Yên Bái được xây dựng quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h; đoạn Yên Bái - Lào Cai quy mô 2 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Việc đưa tuyến vào khai thác đã rút ngắn thời gian Hà Nội - Lào Cai từ 7 tiếng xuống 3,5 tiếng, mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, xã hội, du lịch khu vực Tây Bắc, đồng thời giảm tải áp lực và tai nạn trên các tuyến quốc lộ.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VEC.

Trong giai đoạn 1, đoạn tuyến cao tốc Yên Bái - Lào Cai được đầu tư nền đường 4 làn xe nhưng chỉ khai thác mặt đường 2 làn. Các hạng mục cầu, hầm, cống chui dân sinh cũng mới đáp ứng quy mô 2 làn xe. Một số đoạn sau này đã được mở rộng lên 4 làn, tuyến đã lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (ETC). Tuy nhiên, do nhiều đoạn không có dải phân cách giữa nêntiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu lượng phương tiện tăng cao, tốc độ khai thác không đạt thiết kế.

Thống kê cho thấy, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng trung bình 10% mỗi năm. Với quy mô hiện tại, đoạn Yên Bái - Lào Cai sẽ quá tải vào năm 2027. Do đó, việc sớm triển khai mở rộng là cần thiết để bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.