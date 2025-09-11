Lý do điều chỉnh giao thông cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 ngày 15/9

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Lộc Liên
TPO - Ban Quản lý dự án Thăng Long thông báo, từ 6h-12h ngày 15/9 sẽ tạm thời điều chỉnh phương án giao thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 để lắp đặt 10 giá long môn (kết cấu thép ngang đường), thuộc gói thầu số 31 của hệ thống giám sát điều hành giao thông.

Theo thông báo, phạm vi giao thông ảnh hưởng trên cao tốc Mai Sơn - QL45 kéo dài từ Km295+800 (nút giao Gia Miêu) đến Km335+400 (nút giao Đồng Thắng), đi qua 5 nút giao: Gia Miêu, Hà Lĩnh, Thiệu Giang, Đông Xuân và Đồng Thắng.

Trong thời gian này, các phương tiện sẽ không lưu thông qua đoạn cao tốc trên mà được phân luồng xuống QL1A, QL217B và các tuyến tỉnh lộ kết nối.

Nếu xe di chuyển theo hướng Bắc - Nam, cần rời cao tốc tại nút giao Gia Miêu, đi theo hướng QL217B đến QL1A, nhập lại cao tốc tại nút giao Đồng Thắng hoặc các nút giao tiếp theo.

Trường hợp xe di chuyển theo hướng Nam - Bắc phải rời cao tốc tại nút giao Đồng Thắng, đi theo tuyến kết nối TP Thanh Hóa đi sân bay Thọ Xuân ra QL1A, nhập lại tại nút giao Gia Miêu hoặc các nút giao tiếp theo.

Tại các nút giao trung gian (Hà Lĩnh, Thiệu Giang, Đông Xuân), xe không được nhập cao tốc mà phải tiếp tục di chuyển theo QL1A và các tuyến kết nối.

7-4709.jpg
Cao tốc Mai Sơn - QL45.

Nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ biển báo, tín hiệu và lực lượng điều tiết để hỗ trợ người dân. Ban Quản lý dự án khuyến nghị lái xe chủ động theo dõi thông tin, tuân thủ hướng dẫn nhằm đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi.

Dự án cao tốc Mai Sơn - QL45 có chiều dài hơn 63 km với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng. Giai đoạn phân kỳ, cao tốc được đầu tư 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế vừa được Cục Đường bộ Việt Nam cập nhật là khoảng 90 km/h. Khi hoàn thiện, cao tốc sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, nền đường rộng hơn 32m với vận tốc thiết kế tối đa là 120 km/h.

Theo thiết kế, toàn tuyến cao tốc có tổng cộng 7 nút giao liên thông, trong đó, giai đoạn 1 thông xe vào tháng 9/2023 có 5 nút giao gồm: Mai Sơn, Đồng Giao, Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ xây thêm hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng. Tuy nhiên, do muốn phát huy cao hơn nữa hiệu quả đầu tư của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho thực hiện và hoàn thiện ngay 2 nút giao này từ giai đoạn 1.

Lộc Liên
